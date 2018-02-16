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Atina: Türkiye ile bir dahaki Ege geriliminde yanıtımız barışçı olmayacak

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Atina: Türkiye ile bir dahaki Ege geriliminde yanıtımız barışçı olmayacak
Atina ile Ankara arasındaki Ege gerilimi tırmanıyor.

Atina ile Ankara arasındaki Ege gerilimi tırmanıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kardak açıklarında Türk-Yunan botlarının çarpışmasıyla ilgili ''Kırmızı çizgiyi aştı'' dedi. Hem Koçyas hem de hükümet sözcüsü, benzer bir olayda Yunan tarafının artık barışçı davranış sergilemeyeceğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Alfa TV'ye verdiği mülakatta, daha önce Türkiye ile Yunanistan'ın savaşın eşiğine geldiği Kardak kayalıklarında (Yunanca adı: İmia) iki ülkenin sahil güvenlik botlarının çarpışması olayıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

Bunun Atina'nın kırmızı çizgisine dokunduğunu ve hatta bazı bakımlarından kırmızı çizgiyi aştığını söyleyen Kocyas, böyle bir olayın tekrarlanması halinde Yunan tarafının artık barışçı davranış sergilemeyeceğini söyledi.

'EŞDEĞER YANIT'

Bakanın ardından Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos da saldırganlığa eşdeğer yanıt vereceklerini dile getirdi.

Sky TV'ye konuşan Yunan hükümet sözcüsü ''Yunan karasularında Türk tarafının bir başka saldırganlık eylemi olursa buna karşılık verilecektir, bizim için bunun başka yolu yoktur'' dedi.

KARDAK'A GÖZETLEME VE 'MERİÇ TATBİKATI'

Atina'nın söylemini tırmandırması, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na iskele ve gözetleme kulesi inşa etmeye başlamasının ardından geldi.

Yunan Katimerini gazetesine göre Atina, TSK'nin 'Meriç Nehri boyunca uzanan Türk-Yunan sınırı yakınında komşu ülkeyi işgal etmek için nehri geçme senaryosunu da içeren bir askeri tatbikat düzenlemesinden' de rahatsız. 

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