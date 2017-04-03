Atina ve New York’ta EOKA’nın faaliyete geçiş yıldönümü kutlandı

Yunanistan ve ABD’de yaşayan Rumlar, EOKA’nın silahlı faaliyete başlamasının 62’nci yıldönümünü düzenledikleri törenlerle kutladı.

Simerini’nin haberine göre, Rum Yönetimi’nin Atina’daki büyükelçiliği, “Yunanistan Kıbrıslı Örgütler Federasyonu (OKOE), “Yunanistan Kıbrıslılar Birliği” (EKE) ve diğer Rum örgütleri tarafından dün Atina’da düzenlenen kutlamaya Yunanistan devlet, hükümet ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Törende baş konuşmayı yapan Yunan Meclisi eski Başkanı Yorgos Surlas, EOKA mücadelesinin “bir kurtuluş mücadelesi olmasının ötesinde, insani değerler mücadelesi olduğunu ve Helenizm’in birleşmesi gereğine vurgu yaptığını” söyledi.

Yunan muhalefet partileri adına konuşan ¬Yorgos Kumuçakos “Bugün, anı günü olmasının dışında aynı zamanda, büyük milli hedeflerin ancak cesaret ve kendini feda etme kararlılığıyla başarıldığını öğreten günüdür” dedi.

PSEKA (Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi) ve “Kıbrıs-Amerikan örgütleri” tarafından Cumartesi günü New York’ta düzenlenen kutlama etkinliğinde ise baş konuşmayı New York’taki Rum Baş Konsolos Vasili Filippu yaptı. Filippu “Milli davamız için kritik günlerde, nihai adalete ulaştırmak için mücadelemizi birlik içinde sürdürmeliyiz” dedi.

Törende konuşan Amerika Başpiskoposu Dimitrios da 1950’lerde öğrencilik yıllarında Rum arkadaşlarının Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi yönünde mücadeleci söylemlerde bulunarak mücadeleye hazırlandıklarını söyledi. Dimitrios, “O zamanlar hepimiz Kıbrıs’ta silahlı bir ayaklanma çıkacağından emindik. Ne zaman olacağını bilmiyorduk. Cezaevi avlusundaki EOKAcı mezarlarını her ziyaretimde sarsılıyorum. Türk işgalinden 43, kurtuluş mücadelesinin başlamasından 62 yıl sonra Türk işgalinin son bulması için dua ediyor ve sona ereceği inancıyla yaşıyoruz.” dedi.

PSEKA Başkanı Philip Cristopher ise “Mücadele, Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi için verildiyse de 1 Nisan Kıbrıs’ın bağımsızlık bayramıdır. Amerikan vatandaşları olarak kahramanlarımıza karşı görevimiz Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korumaktır” dedi.