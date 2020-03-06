  • BIST 109.149
  • Altın 330,265
  • Dolar 6,0914
  • Euro 6,8836
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Atina ve Selanik'te sığınmacılara destek gösterileri

» »
Dün Akşam saatlerinden geç saatlere kadar süren protesto yürüyüşlerinde, Atina ve Selanik'in kent merkezleri ile caddeler trafiğe kapatıldı.
Atina ve Selanik'te sığınmacılara destek gösterileri

Türk-Yunan sınırına yığılan ve sınırı aşmaya çalışırken Yunan sınır muhafızlarının şiddetli tepkisiyle karşılaşan binlerce sığınmacıya destek vermek için Atina ve Selanik'te dev gösteriler düzenledi.

Sınırların sığınmacılara açılmasını ve Avrupa ülkelerine gitmelerinin serbest bırakılmasını talep eden göstericiler, hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin sığınmacı politikalarını protesto ettiler.

Atina ve Ankara hükümetlerini "sığınmacıları siyasi malzeme olarak kullanarak araçlaştırmakla" suçlayan sloganların atıldığı gösterilerde, Meriç sınırında ve Yunan adalarında mahsur kalan sığınmacıların Yunanistan'a giriş ve çıkışlarının serbest bırakılması talep edildi.

Atina ve Selanik'te eş zamanlı düzenlenen protesto gösterileri için yapılan çağrılarda "Bedenlerimizi, yurtlarından edilen, silahsız, aç, susuz, kendilerine bir umut arayan ve silahlı ordular arasında sıkışıp mahsur kalan sığınmacılara kalkan oluşturamaya davet ediyoruz." denildi.

Protesto yürüyüşlerinde ayrıca sığınmacılara yönelik her türlü ırkçı ,ayrımcı, pogrom teşebbüslerine son verilmesi için herkesin yollara dökülmesi için de çağrılar yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump Ve Macron, Suriye'yi Görüştü05 Mart 2020 Perşembe 11:02
  • Johnson, Macron'la Suriye ve Kovid-19'u Görüştü05 Mart 2020 Perşembe 10:40
  • İtalya koronavirüsle mücadele etmeye çalışıyor: Okullar ve üniversiteler kapatılacak!04 Mart 2020 Çarşamba 22:11
  • İtalya'da koronavirüs nedeniyle okullar kapatılıyor04 Mart 2020 Çarşamba 21:09
  • AB Türkiye'yle mülteci anlaşmasını yenilemek istiyor04 Mart 2020 Çarşamba 21:08
  • Macaristan Başbakanı Orban: 130 bin sığınmacı sınırı geçti04 Mart 2020 Çarşamba 15:54
  • Yunan Güvenlik Güçleri Düzensiz Göçmenlere Ateş Açtı: 1 Ölü, 5 Yaralı04 Mart 2020 Çarşamba 15:30
  • Göçmen krizi: AB'den Yunanistan'a 700 milyon euro ve güvenlik yardımı04 Mart 2020 Çarşamba 14:06
  • Son Dakika Haberi: Edirne Valiliği: Yunan polisi bir göçmeni öldürdü04 Mart 2020 Çarşamba 14:01
  • Dünya Bankası'ndan Kovid-19 için 12 milyar dolarlık finansman paketi04 Mart 2020 Çarşamba 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti