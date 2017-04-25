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Atina'da "antik medeniyetler forumu"

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Atina'da "antik medeniyetler forumu"
Yunanistan ve Çin Dışişleri Bakanlıklarının ortaklaşa düzenlediği "Antik Medeniyetler Forumu"nda katılımcı ülkelerin bakanları aşırıcılığa karşı barış ve diyalog mesajı verdi.

Başkent Atina'da gerçekleştirilen forum sonrası, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ve Peru Kültür Bakanı Salvador del Solar ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Bakan Kotzias, Yunanistan'ın dış politikasında olumlu bir politika izlemeyi hedeflediğini belirterek, "Antik medeniyetler arası diyalog ile terörizm ve fanatik bağnazlığa karşı mücadeleye devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Forumu her yıl düzenlemeyi planladıklarını anlatan Kotzias, gelecek senelerde farklı ülkeleri de davet edeceklerini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang da uluslararası alandaki belirsizlik ve istikrarsızlığa işaret ederek, "Dünyanın karşılaştığı sorunları çözmek için gelenekten gelen bilgelik ile güçlerimizi birleştirdik. Uluslararası sorunlar ve bölgesel çatışmalar barış yoluyla çözülmeli." diye konuştu.

Kadim medeniyetlerden öğrenilecek dersler olduğunu dile getiren Zarif ise bu buluşmanın uluslararası topluma katacağı çok şey olduğunu söyledi.

DEAŞ'ın medeniyetin, insanlığın ve tarihi eserlerin düşmanı olduğunu anlatan Iraklı Bakan el-Caferi ise terör örgütlerine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Peru Kültür Bakanı del Solar da dünyanın belirsiz bir geleceğe doğru ilerlediğine dikkati çekerek, cehaletle mücadele için diyalog ve hoşgörünün önemini vurguladı.

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