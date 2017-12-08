ATİNA’DA LEFKOŞA’YI DA KONUŞTULAR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı AleksisÇipras, Atina'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

KIBRIS KONUSU DA GÜNDEMDE

İki lider arasında Kıbrıs konusunda da tartışma yaşandı. Erdoğan, "Takip ettiğim süreçte minderden kimlerin kaçtığını çok iyi biliyorum" diye konuştu. Görüşmede Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü askerler de gündeme geldi.

ADİL VE KALICI BARIŞA VURGU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında “Atacağımız diğer adım özellikle Kıbrıs konusunda da yine söylüyorum. Adil ve kalıcı bir çözümü bulmamız gerekiyor. Tabi yaş itibariyle 43 yıldır bunu böyle devam ediyor demesi, 63 yaşında olduğuma göre ben de aynı şeyi yaşıyorum. Ben burada ciddi bir tecrübeye sahibim. Takip ettiğim süreçte de minderden kimlerin kaçtığını çok iyi biliyorum.” dedi.

ÇİPRAS: YABANCI ASKERLER OLMAMALI

Yunanistan Başbakanı AleksisÇipras basın toplantısında “Bizim tarafımızdan, bizim tezlerimizi savundum. Ve bu çerçevede yabancı askerlerin olmayacağı bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasından yana olduğumuzu söyledim. Ve bu çözümün BM genel sekreterinin çerçevesinde bulunması gerektiğini söyledim. Türkiye ve AB arasında imzalanan anlaşmayı konuştuk.” dedi.