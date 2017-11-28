Atina’daki DHKP-C operasyonunda dokuz gözaltı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen polis operasyonunda DHKP-C üyesi oldukları şüphesiyle dokuz Türkiye vatandaşı gözaltına alındı.

Yunan polisi, Atina'nın Kallithea ve Neos Kosmos semtlerindeki üç eve baskın düzenlendiğini, operasyonda Türkiye vatandaşı dokuz kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Evlerde yapılan arama sırasında bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiği, bilgisayar ve harici belleklere de el konulduğu belirtildi.

Yunan polisi; Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul edilen DHKP-C ile ilgili operasyon kapsamında gözaltına şüphelilerden birinin kadın olduğunu duyurdu.

Yunan yetkililer, operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Uluslararası haber ajansları, baskınların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6-7 Aralık tarihlerinde Yunanistan'a yapmayı planladığı ziyaret öncesinde gerçekleşmesine dikkat çekti. Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan’a resmi ziyaret düzenleyen ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak.