  • BIST 1.129
  • Altın 519,527
  • Dolar 8,4929
  • Euro 9,9498
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Atina'nın İlk Camisi İbadete Açıldı

» »
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi, 14 yıllık plan ve inşa sürecinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ibadete açıldı.
Atina'nın İlk Camisi İbadete Açıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi, 14 yıllık plan ve inşa sürecinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ibadete açıldı.

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Atina Camisi, 2 Kasım 2020 itibarıyla hizmete açılmıştır ve dini alanlar için öngörülen Kovid-19 önlemleri çerçevesinde mesafe ve sağlık tedbirleri uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bundan böyle beş vakit namaz kılınacağı ifade edilen camide, güvenlik, temizlik, koruma ve diğer hizmetler için tüm gerekli düzenlemelerin sona erdiği duyuruldu.

SALGIN NEDENİYLE CEMAAT 9 KİŞİYLE SINIRLI

Kovid-19 nedeniyle resmi açılışının başka bir tarihte yapılacağı belirtilen caminin, vakit namazlarında cemaatin salgın koşullarından dolayı 9 kişiyle sınırlandırıldığı dile getirildi.

Caminin ilk imamı 49 yaşındaki Fas kökenli Yunan vatandaşı Muhammed Zaki oldu.

Yunanistan Din İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Yorgo Kalaitzis, yaptığı açıklamada, "2006 yılından bu yana birbirini izleyen hükümetlerin uzun çabaları tamamlandı. Yunanistan, ülke içinde ve dışında demokrasi ve din özgürlüğü konusunda net bir mesaj veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

MİNARESİ BULUNMUYOR

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede tamamlanan inşaat, Ağustos 2016'da Yunanistan Parlamentosu tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmuyor.

YAPIMINA 2006'DA KARAR VERİLMİŞTİ

Caminin avlu bölgesinde bir çocuk parkı ve fıskiye de yer alıyor. 887 bin avro bütçeyle inşa edilen Atina Camisinin, yapımına ilk olarak 2006'da karar verilmiş ancak bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle 10 yılı aşkın süre inşasına başlanamamıştı. 

Caminin yönetimi, Eğitim ve Maliye bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cenevre: Yaklaşık 36 bin TL ile dünyada asgari ücretin en yüksek olduğu yer02 Kasım 2020 Pazartesi 11:31
  • Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Macron'u Özür Dilemeye Çağırdı02 Kasım 2020 Pazartesi 10:46
  • İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie:Maraş ile ilgili sorunlar devam edecek01 Kasım 2020 Pazar 17:45
  • Yunanistan’dan Türkiye’nin yeni Navtex ilanına tepki01 Kasım 2020 Pazar 17:22
  • Enkaz altından birbirlerine sarılmış halde çıkarıldılar31 Ekim 2020 Cumartesi 17:42
  • Fransa: İslamcı ideolojiye karşı savaştayız30 Ekim 2020 Cuma 22:08
  • Fransa'nın Eski Cumhurbaşkanı Hollande'den "Müslümanlarla Teröristleri Bir Tutmayalım" Mesajı30 Ekim 2020 Cuma 16:03
  • AB ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 12,1 büyüdü30 Ekim 2020 Cuma 14:46
  • Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!Bir kadın kafası kesilerek öldürüldü29 Ekim 2020 Perşembe 17:42
  • Fransa'nın Nice Kentinde Bıçaklı Saldırı29 Ekim 2020 Perşembe 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti