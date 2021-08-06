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Atina’nın kuzeyindeki orman yangınları yeniden alevlendi

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Yunanistan son 30 yılın en şiddetli sıcak hava dalgasıyla boğuşurken, salı gününden bu yana ülke genelinde 150’den fazla orman yangını çıktı.
Atina’nın kuzeyindeki orman yangınları yeniden alevlendi

Yunanistan son 30 yılın en şiddetli sıcak hava dalgasıyla boğuşurken, salı gününden bu yana ülke genelinde 150’den fazla orman yangını çıktı. Yangınlarda onlarca ev, işyeri ve binlerce dönümlük ormanlık alan kül olurken, düzinelerce kasaba ve köy tahliye edildi.

Atina'nın kuzey kesimlerinde rüzgarların etkisi ile dün kontrol altına alınan orman yangınları yeniden alevlenirken, yetkililer Afidnes, Kryoneri, Kokkinovrahos ve Ippokrateios Politeia banliyölerinin yanı sıra yakınlardaki Malakasa göçmen kabul merkezindeki sığınmacıların tahliyesini emretti.

Alevlerin ormanlık alandan yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere doğru hızla yayıldığı kaydedilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile 10 helikopter ve 7 uçağın müdahale ettiği aktarıldı.

Sivil Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yarısı için yarın “aşırı yangın uyarısı” yayınladı. Yerel kuruluşlar ise, devam eden orman yangınları nedeniyle başkent bölgesinde planlı elektrik kesintileri olabileceğini bildirdi. Atina ve bölgedeki tüm park ve açık alanların ise önlem amaçlı kapatılması emredildi.

Yunanistan Maliye bakanlığı ise, yangınlar nedeniyle eşyalarını kaybeden kişilere 6 bin euroya kadar acil ödeme yapılacağını duyurarak, daha fazla önlem alınacağını belirtti.

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