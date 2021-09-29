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Atina'nın yeni hedefi "Türk balıkçılar"

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Yunanistan, Ege'deki provokasyonlarına bir yenisini daha eklemenin yollarına bakıyor.
Atina'nın yeni hedefi "Türk balıkçılar"

Yunanistan, Ege'deki provokasyonlarına bir yenisini daha eklemenin yollarına bakıyor. Atina yönetimi, karasularına giren Türk balıkçılara hapis cezası getirmeye hazırlanıyor.

Yunan Adalet Bakanlığı, karasularındaki balık avına ilişkin öneri hazırladı. Buna göre ceza kanununa "Yunan devletinin kıyı bölgesinde hakkı olmaksızın balık avlayan yabancı, en az 6 ay hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinin eklenmesi planlanıyor.

Yasal düzenleme yakında Yunan Meclisi'nin onayına sunulacak.

Atina'dan iddia

Atina, Türk balıkçı teknelerinin Yunan karasularında yasa dışı avlandığı iddiasında bulunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'daki Yunan Büyükelçiliğinden protesto notası verilmesini istemişti. 

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