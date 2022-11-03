Atkı takmanın faydaları nelerdir?

Kışın aylarında ''Saçımı bozuyor, güzelliğimi gölgeliyor'' gibi bahanelerle atkı takmaktan pek hoşlanmıyoruz. Ama aslından atkı takmak insan hayatını kurtarıyor

Kış aylarında giyimimizde belli başlı kıyafetlere ağırlık veririz. Mesela mont, bot ve atkı vazgeçilmez üçlüdür. Fakat iş atkıya gelince bazen kullanımı sıkıntılı olabiliyor. Bazılarımız dış görünüşünü bozduğu için atkı takmak istemezken bazılarımızda daralttığını düşünerek atkı kullanmayı pek tercih etmiyorlar. Sizler için hazırladığımız bu yazıyı okuduktan sonra belkide atkı kullanmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz!

Atkı hayat kurtarıyor!

Yapılan araştırmalara göre sivil toplum kuruluşu Asthma YK, kış mevsimlerinde atkı kullanmak son derece önemli neden mi? Çünkü astım krizi yaşanmasını engellemek için ağız ve burnun atkı ile sarılması gerektiğini öneriyor. Sivil toplum kuruluşu ''Atkı hayat kurtarabilir'' sloganı ile bir kampanya başlattı. Soğuk ve nemli havanın solumun yoluyla içe çekilmesiyle solunum yollarınız daraltabileceğini bu durumunda yapılan araştırmalar sonucunda 5 kişiden 4'ünde astım krizine yol açtığı uyarısı yapıldı.

Kış aylarında uzun süreli soğuk ve nemli havanın solunması sonucunda bir süre sonra öksürüğe ve nefes darlığı gibi sonuçlar doğurduğu ortaya çıktığı vurgulandı.