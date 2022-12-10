Atlas Aslanları’nın yarı finale giden yolu nasıldı?

Dünya Kupası’nda yarı finale ulaşan en sürpriz takım olan Fas, turnuva boyunca başarılı bir performans sergiledi.

İlk maçta, sonradan Brezilya’yı eleyecek yarı finalist ve turnuvanın son finalistlerinden Hırvatistan’la golsüz berabere kalan Atlas Aslanları, gruptaki son iki maçını Belçika ve Kanada karşısında ikişer golle kazandı.

Son 16’da ise turnuvanın favorilerinden İspanya’yı penaltılarda 3-0 geçti.

Fas bu turnuvaya gelmeden önce de formdaydı.

Haziran ayındaki Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde oynadığı iki karşılaşmayı da kazandı.

Ondan önce oynadığı resmi karşılaşma ise Mart ayında, bu dünya kupasına gelmek için oynanan son elemeydi.

Fas ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Demokratik Kongo’yu rövanşta 4-1 yendi.

Takımın bir resmi maçtaki son yenilgisi, Ocak 2022’de Afrika Kupası Çeyrek Finali’nde 2-1 ile Mısır karşısındaydı.

Bu maç haricinde Fas en son Rusya 2018 Dünya Kupası B Grubu maçında 1-0 ile Portekiz’e yenilmişti.