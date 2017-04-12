 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.157
  • Altın 150,687
  • Dolar 3,6771
  • Euro 3,8987
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

Atlas Okyanusu'nda mineral yatağı keşfi

» »
Atlas Okyanusu'nda mineral yatağı keşfi
İngiliz bilim insanları, Atlas Okyanusu'nda deniz altındaki bir dağda tellür başta olmak üzere nadir görülen minerallerden oluşan bir define keşfetti.

BBC'nin haberine göre, Kanarya Adaları'nın 500 kilometre açığında yapılan keşif, deniz altındaki dağın "şaşırtıcı biçimde zengin" olduğunu ortaya koydu.    

İngiliz Ulusal Okyanus Bilimi Merkezi'nde görevli bilim insanları, dağdan aldıkları örneklerin, karada var olandan 50 bin kat fazla tellür yoğunluğuna sahip olduğunun gözlendiğini açıkladı.    

Örneklerin, rüzgar türbini ve elektronikte kullanılan nadide elementleri de içerdiği belirtildi.    

Ekibin lideri Bram Murton, deniz altındaki dağda bol miktarda mineral bulmayı ümit ettiğini, ancak bu yoğunlukta bir keşifle karşılaşmayı beklemediğini söyledi.    

Murton, dağda hesap ettiği 2 bin 670 ton tellürün, dünyada toplam tedariğin 12'de birine tekabül ettiğini dile getirdi.    

Tellür, gelişmiş güneş panellerinde kullanılırken, keşif, yenilenebilir enerjinin, tartışmalı deniz yatağında madenciliği teşvik edebileceğine yönelik soru işaretleri doğuruyor.     

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mars'ta metal iyonları bulundu11 Nisan 2017 Salı 15:38
  • Rıza Sarraf ve Halkbank yöneticisine savaş suçu suçlaması11 Nisan 2017 Salı 15:02
  • Tesla, ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu11 Nisan 2017 Salı 09:49
  • Beyaz Saray'dan Esad Rejimine "sert uyarı"11 Nisan 2017 Salı 09:47
  • ABD’den Kuzey Kore hamlesi10 Nisan 2017 Pazartesi 12:10
  • ABD’den Mısır'daki kilise saldırılarına kınama10 Nisan 2017 Pazartesi 09:37
  • Reuters: ABD savaş gemileri Kore'ye doğru yola çıktı09 Nisan 2017 Pazar 14:12
  • ABD'den Kuzey Kore hamlesi09 Nisan 2017 Pazar 11:00
  • İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan ABD’nin Suriye saldırısına destek08 Nisan 2017 Cumartesi 13:38
  • Suriye'ye saldırı Chicago’da protesto edildi08 Nisan 2017 Cumartesi 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti