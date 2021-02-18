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Atlas:''Ameliyat olmak için aşıyı bekliyorum''

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Çise Atlas sosyal medya hesabından isyan etti
Atlas:''Ameliyat olmak için aşıyı bekliyorum''

Çise Atlas sosyal medya hesabından isyan etti:

Kronik ve ciddi bir rahatsızlık sebebi ile aşı kayıt programına kaydımı yaptırdım. 1. Öncelik sırası olmasına rağmen henüz aranmadım ve 2. Sırada olan kamu görevlilerinin bir kısmına dün aşı yapıldı. Dün resimlerle paylaştılar, Onlara hayırlısı olsun diyorum. Başkasının sırasını aldınız diye kızamıyorsun da, aşı herkesin hakkı. Sonuçta bu sistemi oluşturması gereken devlet! Peki bana bişey olsa zaten kronik rahatsızlığı vardı başımız sağolsun deyip geçecek misiniz? Beyin zarımda yırtık var ve menenjit riski yüksek, kurula girip ameliyat olmak için aşıyı bekliyorum ve maalesef tek haykırabileceğimiz yer sosyal medya. Bakanlığın telefonlarını açan yok.

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