Atlasglobal KKTC-Beyrut uçuşlarına başlıyor

Atlasglobal Beyrut-KKTC arasında Adana aktarmalı seferler başlatacak. Hazırlıkları tamamlanan uçuşların detayları yakın bir gelecekte açıklanacak.

Kıbrıs odaklı olarak büyümesini devam ettiren Atlasglobal İstanbul-Beyrut uçuşlarının ardından, Adana aktarmalı Kuzey Kıbrıs-Adana-Beyrut seferlerini başlatmaya hazırlanıyor. Ortadoğulu zengin turistlerin çıkış kapısı olarak bilinen Beyrut'tan KKTC'ye konulacak "touch down" uçuşların özellikle casino turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Beyrut’a hem İstanbul hem de Adana’dan gidiş – dönüş 199$’dan başlayan fiyatlarla uçuyor. Atlasglobal’in İstanbul - Beyrut uçuşları, haftanın Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma, Adana – Beyrut uçuşları ise Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleşiyor.