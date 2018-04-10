Atlasglobal: “KKTC uçuşlarında tarife değişikliği söz konusu”

Atlasglobal, Ercan uçuşlarının durdurulmasının söz konusu olmadığını, 25 Nisan sonrasındaki uçuşlarda yaz dönemi nedeniyle tarife değişikliğine gidileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 25 Nisan’dan sonraki dönemde İstanbul-Ercan uçuşlarının haftada 14, İzmir-Ercan uçuşlarının haftada 4, Adana-Ercan uçuşlarının ise haftada 3 kez devam edeceği bildirildi.

Atlasglobal’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde Atlasglobal’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti operasyonlarını durdurduğuna dair bir iddia yer almıştır. Ancak Atlasglobal Havayolları olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti operasyonlarımızla ilgili böyle bir karar aldığımız bilgisi doğru değildir. 25 Nisan sonrası uçuşlarımızda yaz dönemi nedeniyle tarifesel değişiklikler söz konusudur. 25 Nisan itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı – KKTC Ercan Havalimanı uçuşları haftada 14 frekans, İzmir Adnan Menderes Havalimanı – KKTC Ercan Havalimanı uçuşları haftada 4 frekans ve Adana Şakir Paşa Havalimanı – KKTC Ercan Havalimanı uçuşları haftada 3 frekans olarak devam edilecektir. Dolayısıyla hatların durdurulması söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, şirketin KKTC bağlantılı olarak haftada 32 sefer yaptığını açıklamıştı.