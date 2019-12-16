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Atlasglobal uçuşlara başlayacağı tarihi açıkladı

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Şirket, nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla 26 Kasım'da uçuşlarını durdurmuştu
Atlasglobal uçuşlara başlayacağı tarihi açıkladı

Atlasglobal Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu.

26 Kasım'da yaptığı açıklamada, nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlasglobal Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli yolcularımız, bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15’de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır.

26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz. Taleplerinize yönelik işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacaktır.''

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