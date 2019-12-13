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Atlasglobal uçuşlarına yeniden başlıyor

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Atlasglobal uçuşlarına yeniden başlıyor
Atlasglobal uçuşlarına yeniden başlıyor

Nakit akışı sıkıntısı nedeniyle uçuşlarına ara veren AtlasGlobal, pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. Nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla uçuşlarını durduran AtlasGlobal Havayolları, gelecek pazartesi itibariyle operasyonlara yeniden başlayacağını bildirdi.

26 Kasım’da yaptığı açıklamada, nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla 21 Aralık’a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıklayan AtlasGlobal’den yeni bir açıklama geldi.

AirportHaber’de yer alan habere göre, şirket tarafından personele yapılan duyuruda “Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımızı duyurmuştuk” hatırlatması yapıldı. Açıklamada şu bilgiye yer verildi:

“16 Aralık 2019 Pazartesi itibariyle tüm ekip olarak görevlerimizin başında olacağız. Çalışma saatleri, servis planlaması eski düzende devam edecektir.”

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