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'Atlasglobal'i Hazine kurtaracak' iddiası

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TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un kardeşi Murat Ersoy'un sahibi olduğu ve iflas eden Atlasglobal'in Hazine ile kurturalabileceği iddia edildi.
'Atlasglobal'i Hazine kurtaracak' iddiası

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ikizi Murat Ersoy'un sahibi olduğu ve iflas ettiğini duyuran Atlasglobal'in Hazine ile kurturalabileceğini öne sürdü. 

Yılmaz, "Banka kredi borçlarına Hazine destekli KGF kefil olmuştu. 6 Mart'ta değişen Sivil Havacılık Yönetmeliği de yeni şirket kurmasının yolunu açtı. Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı Mehmet Tevfik Nane ile Murat Ersoy, soluğu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde (SHGM) alıyor. Belli ki 'bürokrasiyi' ikna ediyorlar" diye yazdı. 

Yılmaz'ın yazısının bir bölümü şöyle:

Atlas Global'in de önünde AK bir seçenek beliriyor.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 16 Nisan 2020 tarihinde yapılacak iflas duruşmasında, “Tasfiyemi talep ediyorum” da diyebilir.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle, yolcu taşımacılığında 15 yaşından büyük uçağı filoya katma imkanı verildiği gibi SHGM'ye verilen 500 bin dolarlık teminat da tasfiye edilen ya da iflas eden şirkete aktarılabilir.

26 Kasım 2019'da mali krize giren Atlas Global'in iflas başvurusunu, SHGM'nin 14 Şubat 2020 tarihli Twitter mesajından öğrenmiştik.

Bu tarihten 2 gün önce de Atlas Global tüm uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Ersoy kardeşler geçen yıllarda turizm yatırımlarındaki ortaklıklarını ayırmışlardı. Atlasjet (AtlasGlobal) ve Voyage otellerinin kontrolü Murat Ersoy'da, ETS Tur ve Maxx Royal Otelleri Bakan Mehmet Nuri Ersoy'da kaldı.

Asıl mesele, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) nasıl yönetildiği…

2017 yılından beri kullandırılan 320 milyar liralık kredinin yüzde 5.5'i, yani 6.9 milyar lirası geri ödenmemiş.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmada Ersoy'un da, çalışanların da, alacaklıların da izleyeceği yol ortaya çıkacak.

Şirketten kaptanların, kabin memurlarının ve genel müdürlük çalışanlarının 4 ay  ile 1.5 ay arasında değişen sürelerde ücret alacakları içeride kaldı.

Ersoy, bu süreçte en az 7-8 kez toplantı yaptığı  çalışanlarına “Hadi aslanlarım, uçacağız” gazı vermişti…

Atlas Global bankalardan toplam 478 milyon TL kredi kullandı.

Bunun yüzde 50'sinin üzerinde KGF Hazine destekli kefalet kredi yükümlülüğü bulunuyor.

Böylelikle banka kredi borçlarının 222 milyon TL'sini Hazine ödeyecek.

Şirketlerin patır patır dökülmesini önlemek için 2016 yılında KGF Hazine destekli kefalet tutarı 25 milyar TL'ye çıkartılmıştı.

Selektif bir tutumla işe yaradığı dönemler olmadı değil…

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na şubat ortasında gelen yasa teklifine göre, KGF Hazine katkısının 25 milyar TL'den 35 milyar TL'ye çıkarılması öngörülüyor.

Bu artış 150-175 milyar TL kredi kefaletine karşılık geliyor.

Faizlerin düşmesi, ucuz ve erişilebilir kredi olanaklarının artmasının ekonomik kalkınma için yeterli olamayacağı anlaşılana kadar; boşalan Hazine'yi zamlar ve vergiler dolduracak!

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