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Atlas'ın ailesi sağlık Bakanlığı önünde protesto eylemi yaptı

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"Ölüm raporunu istediler"
Atlas'ın ailesi sağlık Bakanlığı önünde protesto eylemi yaptı

Güzelyurt bölgesinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında rahatsızlanarak hastaneye götürülen ve daha sonra müdahale edilmeden evine gönderilerek evinde hayatını kaybeden merhum Atlas Rüstemoğlu'nun ailesi ve yakınları Sağlık Bakanlığı'na giderek ölüm raporunu istedi.

Kasım ayında hastaneden taburcu edildikten sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun doğum gününde, acılı aile ve yakınları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Aile, Atlas'ın ölümüne dair raporu talep etti. Bakan Ali Pilli aile ile bakanlıkta bir süre görüştükten sonra eylemcilerin yanına geldi.

Atlas'ın anneannesi, bakana seslenerek, Atlas'ın ölümü ile ilgili bilgi talep etti, ilgili doktorun açığa alınmasını istedi. Bunun üzerine Bakan Pilli, "biz bir aileyiz, belki de ben bakan olmasan bu çocuğa ben bakacaktım, belki de buradan bulunan tüm Rüstemoğluların doktoru bendim.

Bu konuda kaza maza, delil kaybettirme, saklamak, bekletmek gibi bir düşünçe kesinlikle olmayacaktır" dedi. İlk raporun 19 Şubat'ta, ikincisinin de dün ellerine ulaştığını dile getiren Pilli, iki raporun da polise verildiğini aktardı.  Raporların kurulacak bir komisyon tarafından da inceleneceğini anlatan Pilli, sonuç olarak kararı adli makamların vereceğini söyledi.

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