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Atlas’ın ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı araştırma başlattı

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Atlas Rüstemoğlu’nun ölümüne ilişkin Sağlık Bakanlığı araştırma başlattı.
Atlas’ın ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı araştırma başlattı

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümü ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma başlatıldığı ve bunun sonucunda elde edilecek tüm sonuçların şeffaflıkla paylaşılacağı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, araştırma amacıyla oluşturulan komitenin ‘ihmal izine’ rastlaması halinde gereğinin yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, küçük Alas’ın bedeninde yapılan otopside, göğüs aortunda yırtılma ve iç kanama tespit edildiği, ölümüne etkili başkaca hastalığı olup olmadığının, uygulanan tedavilerde kullanılan ilaçların, yanlış bir uygulama ya da ihmalin olup olmadığının tespit edilmesi için hem Türkiye Adli Tıp Kurumu’nda; hem de Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda tetkik edilmesi için, doku örnekleri, idrar, kan ve mide içeriği örnekleri alındığı ifade edildi.

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