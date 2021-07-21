Atlatanlar En Çok Nefes Darlığı ve Unutkanlıktan Şikâyetçi

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Takip Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Aypak, Kovid-19'a yakalananların, iyileşmelerinin ardından geçen 6 aylık süreçte devam eden sıkıntılarına dair ilk verileri açıkladı. 530 hastanın takibini yaptıklarını belirten Aypak, "Hastalarda en sık görülen şikâyetler nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları ile kalp ağrısı. Bunun yanında unutkanlık, hafıza zayıflamaları, uyku bozuklukları şikâyetleriyle karşılaşıyoruz. Kovid-19'un atlatılmasının ardından ilk 3 aylık periyotta en sık gördüğümüz nefes darlığı, kas ağrıları ile unutkanlık. 6 aya kadar uzayan yorgunluk ve halsizlik şikayetlerini görüyoruz, beraberinde öksürük de olabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi yetmezliğine yol açan hastalıklarda, hipertansiyon, diyabet, KOAH olanlarda Kovid-19'a bağlı komplikasyonları daha sık görüyoruz" bilgisini paylaştı.