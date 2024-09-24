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Atletizmde TRT işbirliği

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TRT, KKTC Atletizm Federasyonu’na destek verecek
Atletizmde TRT işbirliği

KKTC Atletizm Federasyonu, TRT Spor ve TRT Yıldız Müdürü Murat Korkmaz’ı Girne Maratonu’nda konuk etti. Yapılan görüşmede Korkmaz, KKTC Atletizm Federasyonu’na haberlerin Türk basınında da yer alması yönünde her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Buse Savaşkan’ın olimpiyat sürecinde ve esnasında KKTC Atletizm Federasyonu’na destek veren TRT Spor Müdürü Murat Korkmaz, hafta sonu gerçekleştirilen Girne Maratonu’nda ağırlandı.

Murat Korkmaz ile görüşen KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Genel Sekreter Derya Atamer, özelde ülke sporu, genelde de atletizm ile ilgili bilgiler verdi.

Görüşmede ülke sporunda daha önce atletizmde Türkiye Milli Takımlarına kaç tane sporcu verildiği, ülkeye yatırım yapılması durumunda daha bir sürü sporcunun çıkacağı Korkmaz’a aktarılırken, son yıllarda başta maratonlar olmak üzere ülkedeki organizasyonların büyüyerek devam ettiği anlatıldı.

Bu gibi organizasyonların yapılacak işbirliği ile Türkiye ve dünyaya duyurulmasının yarışların değerinin katlanarak artıracağı görüşmede belirtildi. TRT Spor Müdürü Murat Korkmaz da ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, bundan sonra TRT Spor ile TRT Yıldız olarak KKTC atletizmine destek verilerek haberlerin yayınlanacağı ve bilgisinin geçeceği sözünü verdi.

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