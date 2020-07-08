  • BIST 119.674
  • Altın 398,110
  • Dolar 6,8594
  • Euro 7,7330
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUluçay:20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak

Atletizmde yarışmalar 15 Temmuz'da başlıyor

»
Atletizmde yarışmalar 15 Temmuz'da başlıyor
Atletizmde yarışmalar 15 Temmuz'da başlıyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine, normalleşme sürecindeki yol haritası, 15 Temmuz koşuları ile milli sporcuların kamp çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaşanan süreçte faaliyetlere başlayan ilk federasyonlardan biri olduklarını vurgulayan Başkan Çintimar, "Türkiye'de sahalarını sporculara en erken açan federasyon biz olduk. Bizim branşlarımızda temas olmadığı için böyle bir avantaja sahibiz. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Koşusu ile 81 ilde aynı anda temsili bir koşuyla sezon yarışlarımızı başlatıyoruz. Bütün çocuklar bizin göndereceğimiz tek tip forma ile koşacaklar. Koşumuz 1 ile 3 kilometrelik bir alanda yapılacak. Amacımız burada yarışın kazanılması değil temsili olarak bir bilinç oluşturmak." şeklinde konuştu.

Olimpik kadro, Süper Lig ve 1. Lig'de yarışacak sporcuların antrenmanlarının daha önce başladığını anımsatan Çintimar, şunları söyledi:

"Antrenmanlar devam ediyor. Atletizmde ara vermek gibi bir şey söz konusu olmadığı için olimpiyat sporcularımızın birçoğunun kamplarını devam ettirdik. Gerek yurt içi gerekse de yurt dışında bulunan maraton ve mesafeci sporcularımızla sürekli iletişim halindeydik. Salgın yüzünden birçok kentte oteller kapalıydı. Yine de sporcularımız mağdur olmasın diye kolları sıvadık. Özellikle Ağrı'da, Erzurum'da bazı sporcularımızın daha rahat antrenman yapabilmeleri için evler kiraladık."

"MİLLİ ATLETLER İÇİN ANTALYA'DA SAHA KİRALADIK"

Başkan Çintimar, Antalya'da, Ramil Guliyev'in de aralarında bulunduğu sprinter atletlerin çalışması için saha kiraladıklarını belirtti.

Sahanın yanında sporcuların konaklamaları için bir de villa kiraladıklarını anlatan Çintimar, "Daha önce kamp yaptıkları otelin aşçılarını da getirttik, hizmetlerine verdik. Covid-19 salgınına yönelik her türlü tedbirimizi de alarak kamp yapmalarını sağladık. Yine Ankara ve Mersin'den bir grup sporcumuzu kampa alarak bunları çalışan otellerde konaklattık. Böylece milli birçok sporcumuzun kamplarını devam ettirmiş olduk. Sporcularımız şu an yarın yarışacakmış gibi formda ve hazır durumdalar. Tek amacımız onların başarılı olması." ifadelerini kullandı. 

ANKARA'DA OLİMPİK DENEME YARIŞMALARI BAŞLIYOR

18 Temmuz'da Ankara'da olimpik deneme yarışmalarını başlatacaklarını aktaran Çintimar, şunları kaydetti:

"Burada bütün sporcularımız branşlarına göre Türkiye rekoru ile Avrupa'nın en iyi derecelerini koşabilmek için yarışacaklar. Yarışta rekor denemeleri de olacak. Bundan bir hafta sonra da Eskişehir'de gençler ve büyükler için yarışmalarımız olacak. Süper Lig, 1. Lig ve Gençler Ligi'ndeki yarışmalarımızı yapıp sezonu tamamlayacağız. Hedefimiz 2021 Tokyo Olimpiyatları'na en yüksek sporcu sayısıyla katılıp oradan madalyalar ile dönmek."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şentop yeniden TBMM Başkanı oldu07 Temmuz 2020 Salı 20:37
  • TC Sağlık Bakanı Koca: Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz07 Temmuz 2020 Salı 18:30
  • Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı07 Temmuz 2020 Salı 18:30
  • İstanbul'da 14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı...Rekor 37 kişiydi07 Temmuz 2020 Salı 18:27
  • Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan dava açıldı07 Temmuz 2020 Salı 18:22
  • TBMM'de başkanlık seçimi 2. tura kaldı07 Temmuz 2020 Salı 17:59
  • Sakarya'daki patlamayla ilgili dört kişi tutuklandı07 Temmuz 2020 Salı 13:08
  • Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı07 Temmuz 2020 Salı 11:01
  • Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 tutuklama07 Temmuz 2020 Salı 10:24
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Fransız iddiaları gerçekleri yansıtmıyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti