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Atletlerimiz Hakan Tazegül ve Eser Kurt Kürsüde

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16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nda KKTC Sporcularından Önemli Başarılar
Atletlerimiz Hakan Tazegül ve Eser Kurt Kürsüde

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, Tarsus’ta büyük bir katılımla düzenlendi. Bu yıl 16.’sı gerçekleştirilen maratona, Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı adına yarışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti atletleri Hakan Tazegül, Eser Kurt ve Necat Çapun önemli dereceler elde ederek dikkat çekti.

Yarışa 513 elit atlet katılırken, 348 atlet yarışı başarıyla tamamladı.

Hakan Tazegül, 40-44 Yaş Grubunda Birinci

Tarsus 16. Uluslararası yarı maraton yol koşusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı adına yarışan Hakan Tazegül, 40-44 yaş grubunda 21 km'lik parkuru 1 saat, 12 dakika, 29 saniyelik süresiyle tamamlayarak Türkiye genelinde birincilik elde etti.

Eser Kurt, aynı yaş grubunda 1 saat, 13 dakika, 03 saniyelik süresiyle üçüncü olurken, Necat Çapun ise 1 saat, 18 dakika, 03 saniye ile beşinci olarak yarışı tamamladı.

KKTC sporcuları, elde ettikleri başarılarla uluslararası platformda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşattı.

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