Atletlerimiz salonda parladı

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye salon şampiyonalarında başarılı sonuçlar elde ederek kürsüde yer aldı. U16, U18, U20 ve büyükler kategorilerinde yarışan atletlerimiz branşlarında iki birincilik, iki ikincilik ve iki üçüncülük elde ederek madalya ile adaya döndü.

Gürsu Gülerler’den çifte şampiyonluk

KKTC Atletizm Federasyonu’nun ocak ayı içerisinde yaptığı salon seçme yarışlarında baraj geçen atletlerimiz Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen salon şampiyonalarına katılmaya hak kazandı. İstanbul, Ataköy’de düzenlenen U16 Atletizm Festivali’nde yer alan Gürsu Gülerler çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Gülerler uzun atlama branşında 5.81’lik derecesi ve 60 metre engelli branşındaki 9.05’lik derecesi ile birinci olarak kürsüde yer aldı.

Taygun ve Ayben U18’de kürsüde

Türkiye U18 Şampiyonası’nda da atletlerimiz başarılı sonuçlar elde etti. Taygun Derviş Özcihan 200 metre branşındaki 22.45’lik derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Ayben Arapoğlu ise yüksek atlamadaki 1.65’lik derecesi ile üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Tuğba’dan üçüncülük, Buse’den ikincilik

Geride bıraktığımız hafta sonu Türkiye Büyükler ve U20 Salon Şampiyonası’nda da atletlerimiz kürsüdeydi. Üç adım atlama branşında yarışan Tuğba Aydın 12.78’lik derecesi ile üçüncü oldu ve bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca Buse Savaşkan yüksek atlamada 1.76’lık derecesi ile ikinci oldu ve Balkan Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.