Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, 25 Haziran Ara Seçimi’nde adayları olan Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar ile birlikte, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem Reynar’ın adaylığının bir umut olup toplum için yeni bir sayfa açmasını diledi.



Atlı: Bizi tekrar siyasetin merkezine koyacak bir ortam yaratmak istiyoruz



Görüşmede ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, sendikanın yeni yönetimine başarılar diledi, yeni Başkan Selma Eylem ve yeni Genel Sekreter Tahir Gökçebel’i tebrik etti.

Atlı, “Sizin üstlendiğiniz misyonu görüyoruz ve selamlıyoruz. TDP olarak biz de ara seçimle ilgili topluma kararımızı açıkladık. Herkesin gailesi ve istediği erken seçimdi. Ancak çok dışında bırakıldığımız bir süreç yaşıyoruz ve kendimizi tekrar siyasetin merkezine koyacak bir ortam yaratmak istiyoruz. Bu yüzden seçimlere katıldık ve ilk ziyaretimizi de size yaptık. Bu dayanışmamızın her zaman sürmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Eylem: Umarım adaylığınız bir umut olur ve toplum için yeni bir sayfa açar

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem ise TDP heyetine ziyaretleri için teşekkür etti ve Tacan Reynar’ın adaylığının hayırlı olmasını, toplum için yeni bir umutla, yeni bir sayfa açmasını diledi.



Eylem, “Her ne kadar ülkemizde son dönemde yapılan seçimler ve kurulan hükümetler çok anlam ifade etmese de böyle bir adaylığın hayırlı olmasını istiyoruz. Çok zor koşullardan geçiyoruz, çok büyük sorunlar var. Umarız ve dileriz ki; adaylığınız bir umut olur ve yeni bir sayfa açar” dedi.



Reynar: “Eğitimde önce niteliği sağlayacağız”



Tacan Reynar ise konuşmasında; “sendikacılık nedir, mücadele nedir?” sorularının cevaplarını 15 yıl önce KTOEÖS’te öğrendiğini ve ilk ziyaretlerini de KTOEÖS’e yapmaktan onur duyduğunu kaydetti.



Reynar, “Selma hocam herkesin takdirini kazanmış bir mücadelecidir, Tahir hocam da keza öyledir. Biz hep birlikte polise yüz yüze geldiğimiz eylemler ve grevler yaşadık. Bundan sonra da Meclis’te farklı bir ses olabilmek amacıyla orada olacağız. Hali hazırdaki muhalefetin yapamadığı denetleme görevini de yerine getireceğiz. Eğitimde önce niteliği sağlayacağız. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.