Atlı: Dün olduğu gibi yarın da sizinle birlikte sokakta olacağız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El-sen) ziyaret etti, Kıbrıs Türk toplumunun enerji ihtiyacının yabancı sermaye olan AKSA’nın iki dudağında hapsedilmemesi adına verilecek mücadelede El-sen’in yanında olunacağı vurgulandı

Atlı: Dün olduğu gibi yarın da sizinle birlikte sokakta olacağız. İyi ki sendikalarımız var, iyi ki El-sen var

Ziyarette, El-sen yetkilerinden süreçle ilgili bilgi aldıktan sonra düşüncelerini ifade eden TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Kıbrıslıtürklerin geleceğini tamamen satacak nitelikte olan bir icraata onay verecek olan bir Meclis’in, aslında yok hükmünde olduğunu ve işlevselliğini tamamen kaybettiğini bir kez daha ortaya çıkaracağını söyledi.

Atlı, “biz belki şu an Meclis’te değiliz ancak mücadele alanındayız. Dolayısıyla dün olduğu gibi yarın da sizinle birlikte sokakta olacağız. İyi ki sendikalarımız var, iyi ki El-sen var” dedi.

Cesurer: Kurumlarımız bir bir elden çıkarılıyor, toplumun yapısı değiştiriliyor

Ziyarette süreçle ilgili TDP heyetine bilgi veren El-sen Başkanı Çağlayan Cesurer de TDP’ye verdikleri destek için teşekkür etti ve hem toplumun hem diğer sendikalar hem de siyasi partilerin desteğiyle, bu sürecin durdurulacağına inanç belirtti.

Cesurer, “Bize zaman ayırdığınız ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının hem kurumlarının hem de toplum olarak yok edilmesinin çalışmasının fitili yıllardır atılıyor. Ancak son dönemde tamamen atama yönetimlerle kurumlarımız bir bir elden çıkarılıyor, toplumun yapısı değiştiriliyor” dedi.

“Medya eliyle mücadelemizi küçük düşürmeye çalışıyorlar”

El-sen olarak halkın kurumunun AKSA’ya peşkeş çekilmemesi için mücadele ettiklerini söyleyen Cesurer, ancak iktidarın ve sermayenin elindeki para gücüyle, satın aldıkları basın mensubu ve medya kuruluşlarıyla kamuoyunu yanıltmaya ve El-sen’in mücadelesini küçük düşürmeye çalıştığını kaydetti.

Cesurer, “Altına imza attıkları protokolleri bile tanımayanlar, ‘AKSA ile nikah tazeleyeceğiz’ diyorlar. Biz o nikahı kıydırmamak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.