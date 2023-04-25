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Atlı: Hangi yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışıyorsunuz?

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Atlı: Hangi yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışıyorsunuz?
Atlı: Hangi yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışıyorsunuz?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, 12 yıldır görevde olan Sayıştay Başkanı olan Osman Korahan’ın 5 yıl daha görev yapmasına olanak sağlanması için emeklilik yaşının 65‘e yükseltilmeye çalışılmasının en anti-demokratik ülkelerde bile kabul edilmeyeceğini söyleyerek, Korahan’ın elinde atama hükümetin korktuğu raporlar olup olmadığını sordu

 

Atlı: ‘Anayasa’ya aykırı’ olan bir değişiklik, 12 yıl sonra nasıl ‘Anayasa’ya uygun’ hale geldi?

Yazılı açıklama yapan Atlı, 2008 yılında CTP-ÖRP Hükümeti döneminde 60’dan 65’e çıkarılan ve o dönem muhalefette olan UBP’nin “Anayasa’ya aykırı” diyerek Mahkemeye taşıdığı ve hükümete gelir gelmez de tekrar 60’a çektiği Sayıştay Başkanlığı emeklilik yaşının neden şimdi aynı UBP tarafından yeniden 65’e çıkarılmaya çalışıldığını sordu.

Atlı, “2008 yılında UBP için ‘Anayasa’ya aykırı’ olan bir değişiklik, 12 yıl sonra nasıl ‘Anayasa’ya uygun’ hale geldi? Anayasa o günden bugüne değişmediğine göre; değişen şey çıkarlar mı yoksa 12 yıldır aynı koltukta oturan Osman Korahan’dan çekinmeniz mi?” diye sordu.

 

“Hangi yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışıyorsunuz?”

Ülkenin tek bağımsız mali denetim organı olan ancak siyasi atamalarla adeta hükümetlerin arka bahçesi haline getirilen Sayıştay Başkanlığı’nın, yeniden güvenilir bir kurum haline gelmesinin önemine işaret eden Atlı, kamuyu ilgilendiren tüm yolsuzlukların ve zarara uğratılan kurumların hesabının sorulması için burada hazırlanan raporların tarafsızlığının hayati olduğunu kaydetti.

Atlı, “Hiçbir kurumun başında aynı kişi on yıllarca görev yapamaz. Korahan’ın Kıb-tek’le ilgili raporu Ersin Tatar’ın talebiyle 25 Aralık seçimlerinden sonra açıkladığı iddiaları bile havada dururken, bir 5 yıl daha görevde kalmasının istenmesi Korahan ile UBP arasında bir pazarlık olduğunu gösteriyor. Bu yasanın ivediliğini özellikle isteyen atama Başbakan Ünal Üstel’e soruyorum; Korahan’la neyin pazarlığını yaptınız? Hangi yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışıyorsunuz?” diye sordu.

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