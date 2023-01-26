Atlı: Fotoğraftan, başlıktan tutun içeriğe kadar büyük bir utanç!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, 16 yaşındaki genç kızın öldürülmesi ile ilgili habere ‘Aşk Cinayeti’ manşeti atan Kıbrıs Gazetesi’ne tepki gösterdi.

Atlı: Manşetinizden utanın

TDP Genel Başkanı Atlı, yıllarca verilen eğitimlerin, toplumsal farkındalıkların ve ilerlenen her alanın başımıza yıkıldığını belirterek, Kıbrıs Gazetesi’ne “Manşetinizden utanın” dedi.

“Fotoğraftan, başlıktan tutun içeriğe kadar büyük bir utanç!” diyen Atlı, haberin çağ dışı, bilimsellikten uzak ve şiddetin kaynağında yatan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körükleyen nitelikte olduğunu vurguladı. Atlı, haber kurumlarının toplum algısını yönetmekte ciddi bir sorumluluk payı olduğunu, bu bağlamda kadına karşı şiddet haberlerinde uygulanması gereken kurallar olduğunu, bu kuralların tümünün Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısında mevcut olduğunu ancak yasanın kadük olduğunu hatırlattı.