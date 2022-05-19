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Atlı: Muhalefetin tek ses haline getirilme çabasına karşı duruş sergiliyoruz

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı güven oylaması için yapılan yürüyüşle ilgili değerlendirmede bulunarak; ‘‘Ülke demokrasisinin yaşaması için çalışıyoruz” dedi
Atlı: Muhalefetin tek ses haline getirilme çabasına karşı duruş sergiliyoruz

Atlı: Solda birlik değil solda çokluğu hedefleyerek ortak hareket etmeliyiz

Atlı yazılı açıklamasında, gerek dıştan yapılan müdahalelere gerekse de muhalefetin tek ses haline getirilme çabasına karşı duruş sergilediklerini söyledi.

Ülke muhalefetindeki partiler arasında farklılıklar olacağını, ancak Kıbrıslıtürklerin varlığının tehdit altında olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Atlı, ‘‘Bu bağlamda solda birlik değil solda çokluğu hedefleyerek ortak hareket etmenin yollarını bulmak zorundayız. Bu ülkede demokrasi yeşerecek. Çünkü Kıbrıslıtürkler için demokrasi vazgeçilmezdir” dedi.

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