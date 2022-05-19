Atlı: Muhalefetin tek ses haline getirilme çabasına karşı duruş sergiliyoruz

Atlı: Solda birlik değil solda çokluğu hedefleyerek ortak hareket etmeliyiz
Atlı yazılı açıklamasında, gerek dıştan yapılan müdahalelere gerekse de muhalefetin tek ses haline getirilme çabasına karşı duruş sergilediklerini söyledi.
Ülke muhalefetindeki partiler arasında farklılıklar olacağını, ancak Kıbrıslıtürklerin varlığının tehdit altında olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Atlı, ‘‘Bu bağlamda solda birlik değil solda çokluğu hedefleyerek ortak hareket etmenin yollarını bulmak zorundayız. Bu ülkede demokrasi yeşerecek. Çünkü Kıbrıslıtürkler için demokrasi vazgeçilmezdir” dedi.
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