Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı, Kıbrıs’ın kuzeyinde uzun yıllar gazetecilik ve köşe yazarlığı da yapan Necmettin Çapa’nın, “KKTC vatandaşı” olduğu halde “sınır dışı” edilmesi süreciyle ilgili açıklama yaptı ve yurttaşlık konusunun siyasi bir malzeme ve tehdit olmaktan çıkarılması için yasada ivedilikle değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

Atlı: Yurttaşlık konusu ülkemizde siyasi bir suistimal malzemesi olarak kullanılıyor

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Atlı, yurttaşlık konusunun siyasi bir malzeme olarak kullanılmasının insanlık dışı olduğunu, bir insanın en büyük güvencesinin; bir ülkede yasal statü sahibi olmak olduğunu ve yurttaşlığın da bunun en ideali olduğunu kaydetti.

Atlı, “Ülkemizde çok uzun yıllardır nüfusun bir siyasi hedef uğruna suistimal edildiği her ne kadar bir gerçekse aynı zamanda yıllardır bu ülkede alın teri dökmüş, kendini Kıbrıslı hisseden insanlar da bu haktan mahrum edilmiş ya da bu hakla tehdit edilmiştir” dedi.

“Yurttaşlık Yasası, Bakanlar Kurulu’nun takdir yetkisinden çıkarılacak şekilde yeniden düzenlenmelidir”

Necmettin Çapa adlı yurttaşın KKTC vatandaşı olduğu halde yıllardır çalışma izinli sayıldığını, 2011 yılında ise sınır dışı edildiğini hatırlatan Atlı, bu durumun aynı zamanda devlet dairelerinin çalışma sistemi ve veri tabanı konusunda nasıl bir çürümüş sistemle çalıştığının da ispatı olduğunu belirtti.

Atlı, “Bu siyasi ve insani anlamda çok tehlikeli ve kabul edilemez bir durumdur. Yurttaşlık Yasası bir an önce Bakanlar Kurulu’nun ‘istisnai yurttaşlık’ adı altındaki takdir yetkisinin olmayacağı şekilde şeffaf bir mekanizmaya oturtulması gerekir. Yurttaşlık konusu siyasi bir malzeme, tehdit ya da rant olmaktan çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.