ATM'lere dikkat; para çekerken nelere dikkat etmeli?

ATM'lerden para çekerken nasıl önlem almalı? Para çektikten sonra Koronavirüs'den korunmak hangi işlemler uygulanmalı? Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, ATM'lerdeki Koronavirüs riskine dikkat çekti.

Sözcü'den Eser Akgül'ün haberine göre, “Koronavirüs salgını olduğu bu günlerde ATM'ler el teması gerektirdiği için çok riskli alanlardır.” uyarısını yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, ATM’den para çekmeden önce ve çektikten sonra nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı:

Para çekmeden önce hangi önlemleri almalı?

ATM’lere ağız ve burun bölgesini örten maske takılarak ve eller sabunla yıkanarak gidilmeli. Sabun ile yıkama yapılamadığı zamanlarda ise yüzde 70 alkol bazlı el dezenfektanı ile ATM'ye temastan önce eller temizlenmeli.

Para çektikten sonra ne yapmalı?

Para çekim işlemi bittikten, para cüzdana konulduktan sonra da el dezenfektanı ile aynı şekilde eller temizlenmeli. El dezenfektanı yok ise ATM temas öncesi eldiven giyilmeli, para cüzdana konduktan sonra eldiven çıkarılarak çöp kutusuna atılmalıdır.

Dr. Alp Sirman uyardı: Hangi yüzeyde ne kadar yaşıyor?

Yeni yapılan bir araştırmaya göre COVID-19 hastalığına neden olan corona virüsü havada 3 saate, bakır yüzeyde 4 saate, karton yüzeyde 24 saate kadar etkisini sürdüyor. Plastik veya paslanmaz çelik yüzeyde ise 2-3 gün kadar hastalık yapıcı etkisini sürdürmekte.

Kolonyalı mendiller ve jeller virüsü öldürmede etkili mi?

Peki ATM’ler gibi riskli yerlerle temas edildiğinde kolonyalı mendiller ve jeller coronadan korunmada etkili mi? Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın, konu ile ilgili önemli uyarılar yaptı:

"Alkollü mendillerin içerdiği alkol yüzde 60’ın altında ise virüslere karşı hiçbir etkisi olmamaktadır. Alkolün antiviral etkisi yüzde 60-90 oranlarında ortaya çıkmaktadır. Yüzde 50’nin altında alkolün mikroorganizmalar üzerindeki etkisi belirgin olarak düşmektedir. Bu nedenle kullandığımız kolonya ve alkollü ürünlerde içeriğindeki alkolün yüzde 60-90 arasında olmasına özen gösterilmelidir.

El yıkama sonrası süreceğimiz jeller bariyer etkisi yapar ama jellerin nemlendirici etkisi olmadığı için ellerde ciddi kuruluğa neden olabilmektedir. Bunun dışında Koronavirüs gibi dirençli virüslerde öldürücü bir etkisi yoktur."