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Atom bombası formülüne sahibiz, ama üretmeyi hiçbir zaman düşünmedik

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İran'ın koyu muhafazakar ayetullahı: Atom bombası formülüne sahibiz, ama üretmeyi hiçbir zaman düşünmedik
Atom bombası formülüne sahibiz, ama üretmeyi hiçbir zaman düşünmedik

Tahran cuma imamı Ayetullah Ahmed Hatemi, İran'ın atom bombası formülüne sahip olduğunu ancak bu kitle imha silahını üretmeyi düşünmediğini ileri sürdü.

İran devlet medyasına göre, Meşhed'de Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma'nın ölüm yıldönümü için düzenlenen yas töreninde konuşan Tahran cuma imamı Ayetullah Ahmed Hatemi, İran'ın atom gücüyle ilgili iddialarda bulundu.

İran'ın atom bombası formülüne sahip olduğunu ancak hiçbir zaman üretmeyi düşünmediğini öne süren Hatemi, şunları söyledi:

"İran atom bombasının formülünü biliyor fakat bu kitle imha silahından istifade etmek istemiyor ancak nükleer enerjiye sahip olmayı kendisi için hayati bir mesele olarak görüyor."

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın balistik füze programını durdurması yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Hatemi, şöyle konuştu:

"Füze gücü İran için hayati önemdedir. ABD'nin şeytanlıkları İran'ın nükleer gücünü azalttı ancak nükleer anlaşma da bitti. Bu şartlarda İran'ı koruyan faktör füze gücüdür. Eğer bu gücü de elimizden alırlarsa aydınlık günümüz karanlık bir geceye döner. Füze gücümüz emperyalistlerin korkusudur."

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