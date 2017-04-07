ATOR: Rusların Mayıs tatili için tercih ettikleri en gözde ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs

Rus basınına konuşan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistlerin Mayıs tatili için Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ın lider durumda bulunduğunu belirtti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistlere, bu yıl 29 Nisan-1 Mayıs ve 6-9 Mayıs tarihleri arasında kullanacakları mayıs tatili için en fazla Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs turlarının satıldığını açıkladı.

ATOR Başkanı Maya Lomidze, Rus basınına yaptığı açıklamada “Mayıs tatili için Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs gibi plaj destinasyonları lider konumunda. Uzakdoğu bölgelerinden birincilik Tayland’ın. Çekya, gezi destinasyonu olsa da top 5’e girmeyi başardı. Rusya’daki tatil yerleri ise beşinci sırada yer alıyor. Satış hacmi bakımından önce Krasnodar bölgesi ve Kırım, ardından Moskova ve Saint Petersburg geliyor” diye konuştu.

Tur operatörlerinin Mayıs tatili tur satışlarında patlama yaşandığını bildirdiklerini söyleyen Lomidze, bu dönemde fiyatlarda hiçbir zaman düşüş olmamasına rağmen bu yılki satış hacminin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını kaydetti.

Lomidze, Mayıs tur satışları verilerinin, dış turizmde canlanma olduğunu ve iç turizmdeki olumlu dinamiğin sürdüğünü gösterdiklerinin altını çizdi.