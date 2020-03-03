Attila Topaloğlu 20.Kez Anılıyor..!

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve MHK eski başkanlarından Merhum Attila Topaloğlu 20. ölüm yıl dönümünde 5 Mart Perşembe sabahı Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında saat 10.00’da düzenlenecek törenle anılacak.

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen, önce hakemlik ardından MHK Başkanlığı yapan daha sonra ise Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanlığı ve Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak bunu hayata geçiren Merhum Attila Topaloğlu’nun 20. ölüm yıldönümü münasebetiyle, Perşembe sabahı kabri başında tören düzenlenecek.

Perşembe sabah saat 10.00’da kabri başında yapılacak olan anma törenine Topaloğlu’nun ailesinin yanı sıra spor camiası ve sevenleri de katılacak.

Yapılacak konuşmaların ardından tören dua okunmasıyla tamamlanacak.