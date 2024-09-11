Attila Topaloğlu Anı Maçı'nın Galibi Yenicami

Ülke futboluna hakemlik, hakem eğitmenliği ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı gibi önemli katkılarda bulunmuş merhum Attila Topaloğlu anısına düzenlenen geleneksel anı maçı, Lefke ile Yenicami takımlarını bir araya getirdi.

Ülke futboluna hakemlik, hakem eğitmenliği ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı gibi önemli katkılarda bulunmuş merhum Attila Topaloğlu anısına düzenlenen geleneksel anı maçı, Lefke ile Yenicami takımlarını bir araya getirdi. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşma, oldukça çekişmeli anlara sahne oldu.

Maçın ilk yarısında Yenicami, David’in attığı golle 1-0 öne geçerek devreyi bu skorla tamamladı. İkinci yarıda ise Lefke, Kasım Tağman’nın attığı golle skoru eşitledi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. Karşılaşma, penaltı atışlarına kaldı. Direk penaltı atışları sonucunda Yenicami, Lefke'yi 8-7 mağlup ederek 24. Attila Topaloğlu Anı Maçı'nın galibi oldu.

Ödül Töreni

Maç sonrasında düzenlenen ödül töreninde, Lefke Spor Kulübü Başkanı Adnan Doğruyol kısa bir konuşma yaptı. Ardından takımlara kupaları, hakemlere ise plaketleri takdim edildi. Ödüller, Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu, merhum Attila Topaloğlu’nun eşi Mediha Topaloğlu ile torunları Attila Topaloğlu ve Nisan Topaloğlu tarafından verildi.