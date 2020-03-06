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Attila Topaloğlu anıldı

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Attila Topaloğlu anıldı
Attila Topaloğlu anıldı

Ülkemizin eski hakemlerinden olan, MHK eski BAşkanı Merhum Attila Topaloğlu hayatımızdan ayrılışının 20. yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Ülke sporuna uzun yıllar hizmetleri olan, futbol hakemlik müessesesinde, yöneticilik, gözlemcilik, MHK ve dernek başlanlığı yapan daha sonra yazılı ve görsel medyada  hakem kararlarını yorumlayan Merhum Attila Topaloğlu hayatımızdan ayrılışının 20. yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine Topaloğlu ailesi, hakemler, spor yazarları, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Kulüpler Birliği Başkanı Aslan Bıçaklı, Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş, MHK Başkanı Sadık Özbilgehan ve sevenleri katıldı.

Tören duaların okunması ile sona erdi

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