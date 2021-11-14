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Atun: 15 Kasım 1983 Onurlu Bir Tarih

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Atun: 15 Kasım 1983 Onurlu Bir Tarih
Atun: 15 Kasım 1983 Onurlu Bir Tarih

 Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, “15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkı için özgürlük ve bağımsızlık anlamına gelen onurlu bir tarihtir” dedi.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Atun, Kıbrıs Türkünün tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir yol kat ettiğini ifade etti.

Atun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs konusunda, bugüne kadar ortaya konan tüm çözüm planlarında iyi niyetli ve yapıcı tutumumuzu ortaya koyduk. Buna karşın her seferinde, Rum tarafının değişmeyen uzlaşmaz tavrı ve uluslararası kamuoyunun KKTC'yi görmezden gelen adaletsiz yaklaşımı ile karşı karşıya kaldık. Kıbrıs Türk Halkının bu adadaki siyasi varlığının uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmesi gereken bir gerçek olduğunun da bir kez daha altını çizmek istiyorum.

Buradan bir kez daha vurgulamak isterim ki;  Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünden ve bu topraklardaki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.” 

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