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Atun: “Afrika’yla ticareti destekliyoruz”

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Atun: “Afrika’yla ticareti destekliyoruz”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Konya'da düzenlenen "Afrika-Konya Zirvesi- Stratejik İş Geliştirme Toplantısı”na KKTC'li işadamları ile birlikte katılıyor.

Bakan Atun, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’nin avantajlı bir coğrafik konumda bulunduğunu ve Afrika ülkeleriyle ticareti desteklediklerini belirterek, KKTC sanayi ürünlerinin kaliteli ve nispeten fiyat avantajlı olduğunu söyledi.

Dün başlayan ve yarın tamamlanacak zirve Konya MUSİAD tarafından organize edildi. Konya Dedeman Hotel'de yer alan zirvede, 38 Afrika ülkesinden büyükelçi, işadamı ve diplomatlar yer alıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında kurulan "KKTC-Konya İş Forumu” üyesi KKTC'li işadamlarının da katılarak hızlı gelişen Afrika ülkelerine ihracat amaçlı temaslar yapacakları zirvede, iki gün boyunca yapılacak çalışmaların ardından sonuç bildirgesi yayımlanacak.

ATUN: "DÜNYA KÜRESEL KÖY"

Zirvede konuşma yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, dünyanın küresel bir köy olduğuna dikkat çekerek, küreselleşmeden ülkelerin ve fertlerin gelir artışı sağlayabilmesinin, alışıldık tek bir coğrafya ile değil, çeşitlilik sağlanarak uluslararası ticaretin artırılmasıyla olabileceğini ifade etti.

"KKTC'DE AFRİKA'DAN ÖNEMLİ SAYIDA ÖĞRENCİ VAR"

Atun, KKTC'deki üniversitelerde eğitim almak üzere Afrika’dan önemli sayıda öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek üniversitelerin yabancı dil, kapasite, altyapı ve kalite bakımından kendini kanıtladığını ve talepleri karşılayabilecek kapasiteye sahip olunduğunu belirterek Afrikalı büyükelçileri KKTC'ye davet etti.

"AFRİKA'YLA TİCARETİ DESTEKLİYORUZ"

Bakanlık olarak, Afrika ülkeleriyle hem ithalat hem de ihracat yönünde yapılacak girişimleri desteklediklerini vurgulayan Atun, Afrika ülkeleriyle hizmetler sektörü ve alım satım yönüyle yapılacak ticaretin karşılıklı katkı sağlayacağını da kaydetti.

AVANTAJLİ COĞRAFİK KONUM

Bakan Atun, KKTC'nin bu yönde Afrika ülkeleriyle ticaret yapmak adına avantajlı bir coğrafik konumda olduğunu ifade etti. KKTC sanayi ürünlerinin kaliteli ve nispeten fiyat avantajlı olduğunu ifade eden Atun, karşılıklı ticaretin karşılıklı kazanca hizmet edeceğini dile getirdi.

Toplantı bugün öğleden sonra interaktif görüşmelerle devam edecek.

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