Atun: Akaryakıt Konusunda Endişe Etmemizi Gerektiren Bir Durum Yoktur

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde akaryakıt konusunda endişe edilecek, panik yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığına işaret ederek, arz güvenliğinin arzulanan seviyeye en kısa sürede geleceğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Petrolleri (KPET) Genel Müdürü Malik İşimtekin de, piyasada şu anda sıkıntı olmadığını, bu ay toplamda ülkeye şirket olarak 7 akaryakıt, 2 gaz gemisi getireceklerini ifade etti, bunun yanında fiyatların döviz ve uluslararası borslara göre belirleneceğini söyledi.

ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu da, akaryakıtta yeni kriz yaşanacağını sanmadığını, ancak şirket olarak halkı mağdur etmediklerini ve etmeyeceklerini belirtti, fiyat artışının ise kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, KPET Genel Müdürü Malik İşimtekin ve ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a ülkedeki akaryakıt tedariki, arz güvenliği ve fiyatlandırmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ülkede akaryakıt sorunu yaşanmayacağını, şirketlerin gemilerinin düzenli olarak ülkeye gelmeye başladığını, depolamayla ilgili yeni mevzuat değişikliği yapılmasıyla da ülkesel arz güvenliğinin kısa sürede arzulanan seviyeye geleceğine işaret etti.

Atun, akaryakıt tedarik zincirinde uzun yıllar aksama yaşanmadığını, ancak geçmiş hükümetler döneminde sağlıklı öngörüler ortaya konmadan yapılan değişikliklerin sistemin bozulmasına sebep olduğunu ifade etti.

Ancak şu anda panik yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını ifade eden Atun, döviz artışı, taşımadaki sıkıntılar, hava şartları ve uluslararası petrol borsasının bir takım sıkıntıları beraberinde getirdiğini anlattı.

Atun, fiyatlardaki artışlar ile ilgili soru üzerine, devletin akaryakıtta vergi payından vazgeçtiğini, bugün Güneyde fiyatların 27-28 TL litre başına geldiğine dikkat çekti.

Ülkede aylık 30 milyon litre akaryakıt ihtiyacı olduğunu ifade eden Atun, tüm dünyada doğalgaz ve kömürdeki fiyat artışlarından ötürü akaryakıt tüketiminin arttığını, taşımacılık fiyatlarının da yükseldiğini kaydetti.

KPET Genel Müdürü Malik İşimtekin de, şirket olarak bu ay toplamda ülkeye 2 gaz 7 de akaryakıt gemisi getireceklerini ifade ederek, şu anda ülkede akaryakıt ile ilgili bir sıkıntı olmadığını söyledi.

İşimtekin, akaryakıt fiyatlarının, döviz kurları ve günlük uluslararası borsalara göre belirlendiğini, şirket olarak tüm riskleri döviz ile aldıklarını ancak satışı TL ile yaptıklarına işaret etti.

Kar paylarının litre başına 2018 yılından beridir 14 kuruş olduğunu ifade eden İşimtekin, yüksek kar payları olmadığını, örneğin en son geminin litre başına eksi 60 kuruş zararla verildiğini anlattı.

Güneyden alışların, aylık 25 milyon litre olan ihtiyacı 30 milyon litreye çıkardığını da ifade eden İşimtekin, “Fiyatlar bizim elimizde değil, yeri geldiğinde zararına da satış yaptık” dedi.

ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu da, akaryakıtın döviz üzerinden alındığını, dolarda, petrol piyasasında ve taşımacılıkta ciddi artışlar olduğunu, bundan dolayı da fiyat artışının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Türkoğlu, üretimin ülkede yapılmadığını, bu yüzden dünya piyasalarına göre değerlendirme yapılması gerektiğini ifade ederek, şirket olarak piyasada akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması için gerekli ikmal programlarını hazırladıklarını, ALPET istasyonlarında sıkıntı olmadığını anlattı.

Ülkede günlük 1 milyon, aylık 30 milyon litre gibi bir akaryakıt ihtiyacı olduğunu ifade eden Türkoğlu, halkın panik yapmaması gerektiğini, stoklarda sıkıntı olmadığını, şirketlerin gerekli tedarikleri yaptığını, ülkenin akaryakıtsız bırakılmayacağını vurguladı.

Türkoğlu, şirket olarak ayda 3 gemi getirdiklerini ancak 2 gemi daha getireceklerini, istasyonlara tedarikte sıkıntı yaşanmadığını, yeni bir kriz yaşanacağını da düşünmediğini ifade ederek, “Halkımızı ve bayilerimizi mağdur etmedik etmeyeceğiz” dedi.