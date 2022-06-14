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Atun, Ankara’ya gidiyor

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Maliye Bakanı Sunat Atun, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidiyor.
Atun, Ankara’ya gidiyor

Maliye Bakanı Sunat Atun, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidiyor.

Sabah 06.00'da Ercan'dan ayrılacak Atun, saat 16.00'da Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya gelecek. Görüşmede enerji konusu ele alınacak.

Atun’a Ankara ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit eşlik edecek.

Atun, görüşmelerin seyrine göre, yarın akşam ya da perşembe sabahı yurda dönecek.

 

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