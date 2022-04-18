  • BIST 2.510,31
  • Altın 935.428
  • Dolar 14.6352
  • Euro 15.7762
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Atun, El-Sen’le imzalanan anlaşmanın perde gerisini açıkladı

» »
Başbakan Faiz Sucuoğlu ile EL-SEN arasında imzalanan protokolün yankıları sürüyor.
Atun, El-Sen’le imzalanan anlaşmanın perde gerisini açıkladı

Maliye Bakanı Sunat Atun, bugün meclis genel kurulunda soru üzerine “kendisine ulaşıldığını ancak EL-SEN ile anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadığını” ifade etti. Ancak,  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Arıkan ile KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, El-Sen’le imzalanan anlaşma konusunda, Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşamadıklarını savundu.

Atun'da tekrar cevap hakkını kullanarak şu açıklamayı yaptı:

Şu saatlerde basına servis edilen haber üzerine halkımızı aydınlatmak istiyorum. El-Sen ile Sn. Başbakanın yaptığı anlaşma maddeleri bana KIBTEK Genel Müdürü ve Muavini tarafından ulaştırılmıştır. Çok değerli halkımız bilsin ki her ne pahasına olursa olsun kendilerine doğruları söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Gelişmeler şöyle meydana gelmiştir;  KIBTEK yöneticileri bana Cuma günü mesaj göndererek Başbakan’ın bilgisi dahilinde EL-SEN’le bir uzlaşı konusunda anlaşma noktasına gelindiğini uygun bulmam halinde bu anlaşmayı yapacaklarını belirttiler. Ben ise EL- SEN’le bu aşamada bu içerikte bir anlaşmayı doğru bulmadığımı ve imzalamayacağımı hem 15 Nisan Cuma hem de 16 Nisan Cumartesi günü KIBTEK’in en tepedeki 2 yöneticisine bildirdim. Doğrudan ve doğruluktan asla sapmadım, sapmayacağım. 
Tüm halkımıza saygı ve sevgilerimle …

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüketiciler Derneği: Çıkış Yolu Kıb-Tek' in Özelleştirilmesi18 Nisan 2022 Pazartesi 18:31
  • Başlar: Üretim Yapan Sektörlerin Dayanacak Gücü Kalmadı18 Nisan 2022 Pazartesi 18:25
  • Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı18 Nisan 2022 Pazartesi 18:21
  • Özersay: Devletin İtibar Kaybetmesinden Üzüntü Duyuyoruz18 Nisan 2022 Pazartesi 18:10
  • 72 Trafik Kazası Meydana Geldi 14 Yaralı18 Nisan 2022 Pazartesi 18:05
  • Tatar, Akar'a Penç-Kilit Operasyonunda Başarı Diledi18 Nisan 2022 Pazartesi 18:02
  • Alayköy Organize Sanayi Bölgesi, Esnafın Zamlardan Dolayı Fobi Yaşamaya Başladığını Savundu18 Nisan 2022 Pazartesi 17:51
  • Rauf Raif Denktaş(Anısını Koruma ve Yaşatma) Yasa Önerisi Resmi Gazete'de Yayımlandı18 Nisan 2022 Pazartesi 17:42
  • Kıb-Tek, Şubat Devresi Ödenmemiş Bakiyesi Bulunan Aboneliklerin Elektriklerini Kesti18 Nisan 2022 Pazartesi 17:34
  • Güç-Sen, Yeni Başkanı Abdullah Özdoğan18 Nisan 2022 Pazartesi 17:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti