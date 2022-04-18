Atun, El-Sen’le imzalanan anlaşmanın perde gerisini açıkladı

Maliye Bakanı Sunat Atun, bugün meclis genel kurulunda soru üzerine “kendisine ulaşıldığını ancak EL-SEN ile anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadığını” ifade etti. Ancak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Arıkan ile KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, El-Sen’le imzalanan anlaşma konusunda, Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşamadıklarını savundu.

Atun'da tekrar cevap hakkını kullanarak şu açıklamayı yaptı:

Şu saatlerde basına servis edilen haber üzerine halkımızı aydınlatmak istiyorum. El-Sen ile Sn. Başbakanın yaptığı anlaşma maddeleri bana KIBTEK Genel Müdürü ve Muavini tarafından ulaştırılmıştır. Çok değerli halkımız bilsin ki her ne pahasına olursa olsun kendilerine doğruları söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Gelişmeler şöyle meydana gelmiştir; KIBTEK yöneticileri bana Cuma günü mesaj göndererek Başbakan’ın bilgisi dahilinde EL-SEN’le bir uzlaşı konusunda anlaşma noktasına gelindiğini uygun bulmam halinde bu anlaşmayı yapacaklarını belirttiler. Ben ise EL- SEN’le bu aşamada bu içerikte bir anlaşmayı doğru bulmadığımı ve imzalamayacağımı hem 15 Nisan Cuma hem de 16 Nisan Cumartesi günü KIBTEK’in en tepedeki 2 yöneticisine bildirdim. Doğrudan ve doğruluktan asla sapmadım, sapmayacağım.

Tüm halkımıza saygı ve sevgilerimle …