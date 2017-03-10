Atun: "Erdoğan dünyanın sayılı büyük liderlerinden"

AKP Lefkoşa’da Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak Anayasa referandumuna yönelik “Evet” mitingi düzenledi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, tüm dünyanın Türk tarafının masadaki yapıcı tutumunu gördüğünü ve müzakerelerin hangi sebeple başarısız olduğunu da bildiğini kaydetti.

Yıldırım, Rumların kafasındaki Enosis zihniyetininse 60 yıldır değişmediğini, Rum tarafının Kıbrıs’ta barış istiyorsa, eşit ve adil yönetimi kabul etmek zorunda olduğunu vurguladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Lefkoşa’da Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak Anayasa referandumuna yönelik “Evet” mitingi düzenledi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen mitinge TC Başbakanı Binali Yıldırım ve heyetindeki TC Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile KKTC’den bazı yetkililer katıldı. Mitinge sivil toplum kuruluşları, çeşitli kuruluş ve üniversitelerden de katılım oldu. Polis de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Mitingde Başbakan Binali Yıldırım’dan önce TC ve KKTC’den bazı bakan ve milletvekilleri kürsüye çıkarak salonda toplanan kalabalığa seslendi.

EROĞLU: “KIBRIS BİZİM CANIMIZ...”

TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu mitingde yaptığı konuşmada geçmişte Rum mezalimine karşı Türkiye’nin gösterdiği güçlü tepkiye atıfta bulunarak “Kıbrıs bizim canımız, feda olsun kanımız” ifadelerini kullandı.

KKTC’ye Türkiye’den su taşınması projesinden de bahseden Eroğlu, 1996’da Kıbrıs’tan böyle bir talep geldiğini kendisinin de bunu Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini ve “Zamanı gelince neden olmasın” cevabını aldığını anlatarak, Erdoğan’ın projeye örnek olarak da “Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütmesini” gösterdiğini kaydetti.

Eroğlu, güçlü bir Türkiye ve Kıbrıs’ın geleceği için halkı “evet” demeye çağırdı.

ALBAYRAK: “ENERJİ VE ELEKTRİK ALANINDA BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ”

TC Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da TC ile KKTC’nin birlikte başarılı projelere imza attığını söyleyerek, yakın zamanda enerji ve elektrik alanında çok büyük projelerin imzalarının atılacağını belirtti.

ATUN: “TÜRKİYE NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA KKTC DE O KADAR YÜKSELİR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, Türkiye’nin dünyada sayılı lider devletlerden biri olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dünyanın sayılı büyük liderlerinden olduğunu söyledi.

Atun, Türkiye ne kadar güçlü olursa KKTC’nin de hem ekonomik hem de siyasi statüsünün o kadar yükseleceğini vurguladı.

DÜRÜST: “NE KADAR GÜÇLÜ ‘EVET’ ÇIKARSA BİZ DE O KADAR GÜÇLÜ OLURUZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye’nin güçlü olmasının KKTC’ye güven ve huzur verdiğini, TC’nin karayolları, havalimanları, iletişim, bayındırlık ve enerji alanında projelerinin KKTC’ye güç kattığını belirtti.

KKTC’de ezan seslerinin susmaması adına Türkiye vatandaşı seçmenlere “evet” çağrısı yapan Dürüst, “Türkiye’den ne kadar güçlü evet çıkarsa biz de o kadar güçlü oluruz” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: “BERABER VE GÖNÜL GÖNÜLE OLUNCA SIRTIMIZ YERE GELMEZ”

TC Başbakanı Binali Yıldırım konuşmasında KKTC halkının yanında 80 milyonun desteği ve duasının olduğunu belirterek, TC-KKTC halkları beraber ve gönül gönüle oldukça KKTC ve Türkiye’nin sırtının yere gelmeyeceğini söyledi.

TC ve KKTC’nin aklı, vicdanı ve kaderinin bir olduğunu kaydeden Yıldırım, Kıbrıs Türklerinin rahatı refahı ve huzuru için çaba gösterdiklerini, Türkiye’den Adaya göç edenlerin sıkıntılarını da bilerek bunları da çözmek için gayret gösterdiklerini bildirdi.

Kıbrıs’ta çözüm konusunda sıkıntılar yaşanmasına rağmen, Türkiye’nin adil, kalıcı, kapsamlı bir çözümü hep desteklediğini anlatan Yıldırım, eşit ve adil yönetimi sağlayacak, Kıbrıslı Türklerin can ve mal güvenliğini garanti altına alacak bir çözümü hedeflediklerini vurguladı.

“ ‘NE OLURSA OLSUN BİR ÇÖZÜM’ ANLAYIŞINDA DEĞİLİZ”

Yıldırım, “Ne olursa olsun bir çözüm” anlayışında olmadıklarını, KKTC’nin toplumsal, siyasi, ekonomik kaygılarının giderilme garantisinin Türkiye olduğunun altını çizdi. Yıldırım KKTC’nin daha da ilerlemesi ve kalkınması için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerin de yineledi.

“Türkiye’de ne varsa Kıbrıs’ta da aynısı olacak” sözlerini hatırlatan Yıldırım, KKTC’de hayata geçirilen gelişmelerin Güney Kıbrıs’takinden daha iyi olduğunu ve Kıbrıs Türkleri’nin hayat şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için işbirliğinin süreceğini kaydetti.

“RUM KAFASINDAKİ ENOSİS 60 YILDIR DEVAM EDİYOR”

Türk tarafının müzakerelerdeki yapıcı tutumunu tüm dünyanın gördüğünü, ve görüşmelerin neden başarısız olduğunu tüm dünyanın bildiğini belirten Yıldırım, Kıbrıs Türk tarafını her zaman azınlık olarak gören Rumların kafasındaki “Enosis”in 60 yıldır devam ettiğini belirtti.

Rum Yönetimine seslenen Yıldırım, anlaşma istiyorsa, eşit ve adil yönetişimi kabul etmek zorunda olduklarını vurgulayarak, Rumlarda “Enosis” zihniyetinin yeniden hortladığını kaydetti.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ... BUNDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

“Türkiye her ne olursa olsun Kıbrıs Türkünün yanında olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Yıldırım, dünyada ilk kez suyla iki ülkeyi birbirine bağladıklarını ve Kıbrıslı Türkler için yapılan her şeyin helal olduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım, KKTC’de altyapıyı ve sosyo-ekonomik düzeyi yükseltmek adına Türkiye’den her yıl önemli bir kaynağın ayrıldığını da belirterek, sadece su projesi için 1.6 Milyar TL harcama yapıldığını, şimdi tüm KKTC’de çeşmelerden temiz su aktığını, bu suyun tarım alanında da kullanılabilmesi çalışmalarınınsa sürdüğünü açıkladı.

İstiklâl ve bağımsızlığın ne olduğunu Kıbrıslı Türklerin çok iyi bildiğini de söyleyen Yıldırım, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası Türkiye’ye KKTC’den gelen destek ve dayanışmanın önemine dikkat çekti ve KKTC yetkilileri ve halkına teşekkür etti.

Yıldırım sözlerini “14 Temmuz 1974’te bizim kalbimiz nasıl sizler için attıysa, 15 Temmuz 2016’da da sizinki bizim için attı. Kıbrıs ve 15 Temmuz şehitlerini saygı sevgi ve rahmetle anıyoruz” diyerek tamamladı.

AKP sempatizanları salonun yaklaşık 2000 kişilik kapasitesini doldururken, miting sonunda protokol ayrılmadan salondan çıkışına izin verilmeyen basın mensuplarıyla polis arasında tartışmalar yaşandı.