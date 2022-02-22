Atun Görevi Evren'e Devretti

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin kurulmasıyla, Maliye Bakanlığı’na getirilen Sunat Atun dün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini Kutlu Evren'e devretti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Evren, devir teslim töreninde, ekonomi alanında uzman ve oldukça başarılı olan Sunat Atun'un Maliye Bakanlığı görevini de laikiyle yerine getireceğine inandığını belirtti.

Sunat Atun ise İçişleri Bakanlığı'ndaki görevini başarı ile yürüttüğünü belirttiği Kutlu Evren'e Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini devretmekten onur duyduğunu ifade etti. Atun, işbirliği ve yardımlaşma için her zaman hazır olduğunu da kaydetti.