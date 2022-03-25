  • BIST 2.184,85
  • Altın 927.64
  • Dolar 14.8465
  • Euro 16.3571
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Atun: Görevimiz Sağlığa Zararlı Ürünlerinin Tüketimini Teşvik Etmek Değildir

» »
Maliye Bakanı Sunat Atun, alkol ürünlerindeki Fiyat İstikrar Fonu ayarlamasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Atun: Görevimiz Sağlığa Zararlı Ürünlerinin Tüketimini Teşvik Etmek Değildir

Maliye Bakanı Sunat Atun, alkol ürünlerindeki Fiyat İstikrar Fonu ayarlamasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Atun "Görevimiz sağlığa zararlı ürünlerin tüketimini teşvik etmek veya ucuzlatmak değildir. Görevimiz sofralara giren temel gıda maddelerini ucuzlamasını sağlamaktır. Ağır şartlarda görev yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, çalıştığı zamanın ek mesaisini bekleyen kesimleri de daha fazla mağdur etmememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Atun’un açıklaması şöyle:

“İzlediğim kadarıyla maalesef alkol ürünlerindeki Fiyat İstikrar Fonu ayarlaması, bilinçli bir şekilde çarptırılmıştır. Bu durum “bira- süt” karşılaştırmasına bakılıp zam yapıldığı zemini üzerinden tartışılmakta, ideolojik alanlara çekilmeye çalışılarak kamuoyu bu yönde kışkırtılmaktadır.

Bira ile sütü ekonomik olarak karşılaştırmıyoruz. Ancak vicdani olarak, yavrularımızın temel tüketim ürünü olan sütün bu kadar pahalıya satılması hem bir devlet adamı olarak hem de baba olarak beni rahatsız eder.

Haliyle temel besin maddesi olan Süt’ün ucuzlamasını da sağlamak, her şeyden önce ülkesini, insanını seven bir siyaset adamı olarak önceliğim olmalıdır.

Alkol ve sigaradaki vergi, diğer ithal ürünler gibi yüzdelik cinsinden oransal değil, maktu, yani sabittir. Sadece TL üzerinden bir rakam belirleniyor. Yıllardır güncellenmemiş. Aynı ürünlere tedarikçi şirketler 5 ile 7 kez zam yaparken, devletin bu alandan aldığı gelir hep sabit duruyor.

En bilinen Bira üretildiği Türkiye’de 22 TL, KKTC’nde ise 9 TL idi. Ayni marka yabancı menşeli bira ise Türkiye’de 26 TL, Güney Kıbrıs’ta 20 TL, KKTC’nde ise 10 TL idi.

Bu noktada devletimiz uzun bir süre gerileyen vergi hakkından vazgeçmiş anlamı çıkıyor. Bu kimin menfaatinedir, neye hizmet eder sorarım.

Alkol ve sigaranın son yıllarda ithal değeri ve fiyatı artarken, devletin gelirleri göreceli olarak da azalmış demektir.

Vergi iki amaç için kullanılır. Biricisi, Devletler giderlerini karşılamak için bir vergi toplarlar. İkincisi, devlet tüketimini teşvik ettiği ürünlere nispeten daha düşük vergi, çevreye ve sağlığa zararlı ürünlere ise nispeten daha çok vergi uygular.

Giderlerimizi karşılamak zorundayız, Lüks tüketimin vergi oranını azaltamayız. Ben, Maliye Bakanı olarak görev aldığım gün, atılan her adımda yıpranma riskim olduğunu biliyordum. Bir siyasetçi olarak hiç bir zaman Popülizmin ardına saklanacak kadar bencil olmadım.

Görevimiz sağlığa zararlı ürünlerin tüketimini teşvik etmek veya ucuzlatmak değildir. Görevimiz sofralara giren temel gıda maddelerini ucuzlamasını sağlamaktır. Görevimiz Üreticinin Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini yapmak, taşıma ücretlerini zamanında ödemektir. Görevimiz öğrenim gören çocuklarımızın okul burslarının ödenmesini dert etmektir. Ağır şartlarda görev yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, çalıştığı zamanın ek mesaisini bekleyen kesimleri de daha fazla mağdur etmememiz gerekiyor.

Attığımız adımlarla sütü daha ucuz yapmak benim görevim. Şu anda, raflardaki sütün 2 TL ucuzlaması için adım atacak noktaya geldik. Yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Hükümetimiz, sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu Başbakanlığında, halkımızın refahı için ekonomi temelli adımlar atmakta kararlıdır. Temel gıda maddeleri ile ilgili Sn. Başbakanımızdan aldığımız talimat uyarınca çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bunların tamamını dert edinerek, çalışmaya devam edeceğim. Maliye Bakanı olarak görev aldığım süre içerisinde, kişisel değil, toplumsal sorunların çözümü ile maliye temelinde raydan çıkan trenin yoluna girmesi için adım atma yolunda çalışmaya devam edeceğiz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atun: Görevimiz Sağlığa Zararlı Ürünlerinin Tüketimini Teşvik Etmek Değildir25 Mart 2022 Cuma 16:16
  • Maliye 150 Milyon TL Borçlanıyor25 Mart 2022 Cuma 16:07
  • Adada Temaslarda Bulunan Kıbrıs Gazileri Şehitlikleri Ziyaret Etti25 Mart 2022 Cuma 16:06
  • İşte Yerel Seçimlerin Olacağı Tarih25 Mart 2022 Cuma 16:02
  • Alkol Fiyatlarına Zam Geldi25 Mart 2022 Cuma 15:56
  • Cumhurbaşkanlığı: Çirkin ve Seviyesiz Saldırılara Karşı Sessiz Kalınması Mümkün Değildir25 Mart 2022 Cuma 15:42
  • 56 Ürünün Hepsi Temiz Çıktı25 Mart 2022 Cuma 15:33
  • Arıklı: Şoför Okullarının Sorunlarını Çözmek İçin Çalışmalar Yürütülüyor25 Mart 2022 Cuma 15:27
  • Bakan Oğuz, Zeytin Üreticileri ile Görüştü25 Mart 2022 Cuma 15:24
  • Okullardaki Güncel Vaka Sayıları Açıklandı25 Mart 2022 Cuma 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti