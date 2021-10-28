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Atun: “Görevimizi Şeffaf, Düzgün, Düzenli, Sorunsuz, Kusursuz Yerine Getirmek İçin Hazırız”

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UBP Kurultayında Divan Başkanı Atun: “Görevimizi Şeffaf, Düzgün, Düzenli, Sorunsuz, Kusursuz Yerine Getirmek İçin Hazırız”
Atun: “Görevimizi Şeffaf, Düzgün, Düzenli, Sorunsuz, Kusursuz Yerine Getirmek İçin Hazırız”

Atun: “Şeffaf, Düzgün, Düzenli, Sorunsuz, Kusursuz Ve Herhangi Bir Kuşkuya Meydan Vermeyecek Şekilde Görevimizi Yerine Getirmek İçin Hazırız”

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili, Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun bu hafta sonu yapılacak UBP 20’nci Olağan Kurultayı’nda kendisinin divan başkanı, Menteş Gündüz’ün Divan Başkan Yardımcısı, Özdemir Berova, Yasemi Öztürk ve İzlem Gürçağ Altuğra’nın divan üyesi olacağını belirterek, gösterilen güven için teşekkür etti.
 “Şeffaf, düzgün, düzenli, sorunsuz, kusursuz ve herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde görevimizi yerine getirmek için hazırız. Genel Başkan adayı ve parti meclisi üyesi aday tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim” diyen Atun, UBP üyelerinin, bu süreçte tüm örgütsel seçim süreçlerine güçlü katılım sağladığını ve partisine sonuna kadar sahip çıktığını kaydetti. 
“Binlerce partilimiz bir demokrasi şöleni yaşamıştır. Final ise hafta sonu Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacaktır” ifadelerini kullanan Atun şöyle devam etti:
“Partimize olan bu büyük ilgi, partililerimizin sevgisi görevde olan ve göreve talip olan herkesin sorumluluğunu da artırmaktadır. Net olarak görülmektedir ki, geniş, yaygın ve güçlü UBP tabanı, partimizi tek başına iktidara taşımaya da hazırdır. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. UBP; bilgisi, birikimi ve deneyimli kadroları ile bu zor günlerden geçerek ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyabilecek donanıma sahip tek partidir. Önce kurultayımızdan başarı ile çıkacağız. Devamında ise ülkemizi istikrarlı yarınlar taşımak görevimiz olacaktır. Muhtemel bir erken seçim ile de ekonomi ve kalkınma odaklı projelerimizle iktidarın tek başına sahibi olacağız. Bu heyecan bu ya anda vardır. Bir kez daha aday olan tüm arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Partisine sahip çıkan partililerimize şimdiden teşekkür ederim. Kurultay sonucu şimdiden tüm partililerimize ve ülkemize hayırlı olsun”

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