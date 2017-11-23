Atun, İSEDAK toplantısında Erdoğan ile bir araya geldi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, İstanbul’da gerçekleştirilen İslam Konferansı Örgütü’nün İSEDAK 33. Toplantısı’nda KKTC’yi temsil etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Atun toplantı kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile de bir araya geldi.

Türkiye Kalkınma Bakanlığı tarafından organize edilen, yüksek düzeyli uzmanların görüşmeleri ve toplantılarının da yer aldığı etkinliğe, 57 üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yüksek Düzeyli Uzmanlar Toplantısı’nda, İSEDAK İzleme Komitesi tarafından hazırlanan taslak gündem incelenerek kabul edildi.

Gün boyu devam edecek olan oturumların birinci bölümünde, "İSEDAK Stratejisi ve Uygulanmasına İlişkin Rapor", "İİT-25'in Uygulanması: Eylem Programı", “İİT Üyesi Ülkeler Özelinde Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler", "İİT İçi Ticaret", başlıkları ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış oturumunu yönettiği toplantıda üye ülkeler bakanlar düzeyinde temsil edilirken KKTC’yi de Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun temsil etti.