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Atun: Kara tablolar çizerek moral bozanlara inanmayın

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Maliye Bakanı Atun, “sorunların altından nasıl kalkacaklarını bildiklerini” söyleyerek, “Kara tablolar çizerek moral bozanlara inanmayın” çağrısında bulundu.
Atun: Kara tablolar çizerek moral bozanlara inanmayın

Maliye Bakanı Atun, “sorunların altından nasıl kalkacaklarını bildiklerini” söyleyerek, “Kara tablolar çizerek moral bozanlara inanmayın” çağrısında bulundu.

Maliye Bakanı Sunat Atun, “tüm dünyayı etkileyen yüksek enflasyon ve yabacı para birimlerinin süratli değer kazanması sonucu ortaya çıkan sorunların; iç dinamiklerin harekete geçirilmesi ve Türkiye’nin desteği ile aşılarak KKTC’nin hızlı bir kalkınma sürecine gireceğini” öne sürdü.

Yazılı açıklama yapan Atun, “turizmdeki gelişmeler, yükseköğretim sektörünün oluşturduğu hareketlilik, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine yapılan ziyaretler, Covid-19 sonrası ekonominin dönmeye başlayan çarkları sayesinde Devlet gelirleri ile döviz girişlerinin artmakta olduğunu” kaydetti.

Atun, “Sorunlarımızın altından nasıl kalkacağımızı biliyoruz. Sakin olup çalışır, üretirsek bu krizi sanılandan daha rahat atlatacağız” dedi. Sunat Atun, vatandaşlar ve tüm sektörlere “kara tablolar çizerek moral bozanlara inanmamaları” çağrısında da bulundu.

,Maliye Bakanı Atun açıklamasında şunları kaydetti: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik potansiyeli yüksek bir ülkedir. Artık kendini kanıtlamış 100’den fazla ülkenden öğrenciye eğitim veren üniversitelerimiz, her geçen gün daha ileri giden turizm sektörümüz, önemli bir noktaya gelen inşaat ve yap-sat sektörümüz, küçümsenemeyecek bir tarım üretim kapasitemiz vardır. Kamu yönetimini daha ve verimli hale getirmek, reel sektörün gelir kapasitesini artırmak, enerji arz güvenliğimizi tam olarak sağlamak, sektörlerimize gereken teşvikleri vererek potansiyellerini ileri taşımak, ülkemizi hızla kalkındırmak mümkündür. Şu an için bir kriz söz konusudur ama bu asla bizi ümitsizliğe sevk etmemeli, Devletimiz, her zorluğumuzun aşılmasında yanımızda bulduğumuz Anavatan Türkiye hakkında olumsuz cümleler sarf etmemize neden olmamalıdır.

Kimsenin şüphesi olmasın; tüm dünyayı etkileyen yüksek enflasyon ve yabancı para birimlerinin süratli değer kazanması sonucu ortaya çıkan sorunlarımızı iç dinamiklerin harekete geçirilmesi ve Anavatan Türkiye’nin desteği ile aşarak KKTC’ni hızlı bir ilerlene süreci içine sokacağız. Bunun için gereken desteğe, tecrübeye sahibiz ve durmaksızın çalışıyoruz.

Turizmdeki gelişmeler, yükseköğretim sektörünün oluşturduğu hareketlilik, Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e yapılan ziyaretler, Covid-19 sonrası ekonominin dönmeye başlayan çarkları sayesinde Devlet gelirleri ile döviz girişleri artmaktadır.

Hedefimiz kısa süre sonra yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesi, hava ulaşımı için düşündüklerimizi yaşama geçirmek, üretimi, ticareti artırmak ve atacağımız yeni adımlarla Devlet gelirleri ve özel sektörün üretim kapasitesini daha üst noktalara çekerek doğru makro ekonomik politikalarla halkın refahını artırmaktır.

Bizi hayattan soğutacak, üretimden koparacak endişeye gerek yok, ne vatandaşlarımızı ne de sektörlerimizi hayat pahalılığı karşısında mağdur duruma düşürmeyecek, olanaklarımız elverdikçe ve günü geldikçe gereken destekleri hem vatandaşlarımıza hem de sektörlerimize aktaracağız. Bunlarla ilgili çalışmalar gerek Maliye Bakanlığı, gerekse diğer Bakanlıklarımız nezdinde sürdürülmektedir.

Dolayısı ile vatandaşlarımız ve tüm sektörlerimiz kara tablolar çizerek moral bozanlara inanmasınlar, prim vermesinler. Ekonomiler için sıkıntı yaratan şeylerin başında karamsarlık ve ümitsizlik gelir. Sakin olup çalışır, üretirsek bu krizi sanılandan daha rahat atlatacağız.

Tekrar ediyorum; hep birlikte yaşadığımız krizi aşacağız. Kıbrıs Türk halkının geleceği parlak, ülkemizin önü açıktır.”

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