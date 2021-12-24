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Atun: Sadece Görevimi Yapıyorum, Gerisi Fitne Ve Dedikodu Maksatlı

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Türkiye ziyareti ile ilgili “gölge Başbakan” ve “Başbakan Sucuoğlu’nu devre dışı bırakıyor” haberlerine sert tepki gösterdi
Atun: Sadece Görevimi Yapıyorum, Gerisi Fitne Ve Dedikodu Maksatlı

Türkiye ziyareti ile ilgili “gölge Başbakan” ve “Başbakan Sucuoğlu’nu devre dışı bırakıyor” haberlerine sert tepki gösteren Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, iki Türkiye ziyaretinin de Başbakanın bilgisi, direktifi ve yönlendirmesi ile yapıldığını söyledi. Benzer haberlerin son dönemlerde artmasına tepki gösteren Atun, hükümet olarak sadece halkın bu zor günlerden geçmesi için görevini yerine getirdiğini anlattı. Atun, Faiz Sucuoğlu ile arasına fitne sokma maksatlı haberlere, “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi. Atun sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Ülkemizin ekonomik açmazlarına ve sorunlarına ilişkin olarak göreve geldiğimiz bir aylık süreden bugüne zaman mevhumu göstermeden çalışıyoruz. Ekonomik sorunlarla ilgili çözümler üretmek, ekonomik işbirliğini artırmak, mali destek tahsisatı süreçlerini takip etmek adına son iki gündür Ankarada bulunmakta ve yoğun çalışmalar yapmaktayım. Varandaşımıza ve ekonomimize ekonomik rahatlama ve refah sağlayacak her türlü girişimde bulunmayı kendime görev bildim. Bu maksatla muhataplarımla çeşitli görüşmeler ve çalışmalar yaptık ve yapmaktayız.

Biz Ankara’da yoğun çalışmalar içerisindeyken, maalesef son derece kötü niyetli, amaçlı ve hazımsız zihniyetler, partimiz UBP’yi karıştırmak, beni yıpratmak amacıyla şahsımı hedef gösteren manipülasyonlara başlamışlardır.

Başbakan sayın Faiz Sucuoğlu’nun bilgisi dahilinde, direktifi ve yetkisi ile yapmış olduğum Türkiye ziyaretleri ve temaslar, ülkemiz için önemli kazanımlara kapı açarken; bazı yayın organları tarafından maalesef son derece art niyetli ve ayrıştırıcı bir şekilde malzeme edildi.

UBP içerisinde de hükümet içerisinde de yerimi biliyorum. Ekonomi Bakanı olarak yapmam gerekenleri yılların getirdiği tecrübeyle yapıyorum.

Bu halk, zor bir dönemden geçerken hepimiz aldığımız makamların ve taşıdığımız sorumlulukların gereğini yapmak zorundayız. Ben ve çalışma arkadaşlarım zaman mevhumu göstermeden elimizden geldiğince çalışıyoruz.

Bunun dışında ne bir hedefim, ne bir farklı planım var.

Bilinmesini isterim ki Sn. Sucuoğlu’nun olmadığı yerde ben de olmaycağım.

Sanırım yeteri kadar net ve anlaşılır. Bunun üzerine yapılacak her haber, dedikodu ve fitneden başka bir şey değildir.

Yazıklar olsun diyorum.

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