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Atun: Sancılı Dönem Sona Erecek

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Atun: Sancılı Dönem Sona Erecek
Atun: Sancılı Dönem Sona Erecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkındaki Yasa Önerisi görüşülerek, oyçokluğu ile kabul edildi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun çok büyük bir çöküşün içerisinde olduğunu dile getirerek, Kurumun 1 milyar TLnin üzerinde borç stoğu olduğunu, Kıb-Tek’in  sürdürülebilirliğinin kalmadığını ifade etti.

Ödemenin Maliye’nin analitik kodlarına uygun kalemlerden ilgili şirkete yapıldığını söyleyen Atun, denetim  için teftiş kurulu ve Sayştaylığa bizzat kendisinin yazılı talepte bulunacağını belirtti.

Enerjinin  ülkenin en önemli konusu olduğunu dile getiren Atun, AKSA’nın sözleşmesinin ne zaman uzatıldığının ortada olduğunu ve tarife düzenlemesinin de adım adım artırıldığını söyledi.

Bölgede akaryakıt sıkıntısı olduğunu dile getiren Atun, bu tür uluslararası taşımaların çok ciddi çalışma gerektirdiğini belirterek, ülkenin karanlığa girmemesi için bu kararın verildiğini söyledi.

Atun, “Perşembe ve Cuma bir gemi geliyor stoku daha yüksek noktaya getireceğiz .. Önümüzdeki hafta daha büyük tonajlı gemiler akaryakıt taşıyacak, ülke enerji bunalımından çıkacak 4 – 5 bin tonluk yakıtın alınmasının ardından sancılı bu dönem sona erecek” dedi.

Gelecek akaryatının Socak firmasından bulunduğunu ve değerleri karşıladığını da anlatan Atun, yakıtın hiçbir şekilde pahalılık getirmediğini, yakıtın çevre dostu olduğunu kaydetti.

 Akarykaıt ve akaryakıtı taşıyacak gemi için Kıb-Tek Yönetim Kurulu kararı olduğuna ve geminin belgelerinin de ‘tamam’ olduğuna işaret eden Atun, “Yüzde 0.5 kükürte kadar, piyasa fiyatının 950 dolar ile bin 100 dolar arasında seyrettiğidir. 0.44 sülfür oranlı, özel karışımlı yakıt olduğu belirtiliyor ve bin 289 dolara alındığı bilgisi de verildi. Aci durumda, aradaki fark da çok yüksek değil…”

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